Respaldo y preocupación

Si bien una gran mayoría ciudadana ha reconocido y aplaudido los logros del actual Gobierno en sus primeros nueve meses de existencia, en especial por el amplio respaldo obtenido en la consulta popular del 4 de este mes, así como por el ambiente de respeto y diálogo que impera, en contraste con la prepotencia y corrupción características del anterior Régimen, hay preocupación porque no se perciben aún mayores cambios en el manejo de la economía, la política internacional, etc. y por la presencia de elementos sumisos del Correismo en cargos claves, desde los que podrían boicotear las acciones bien intencionadas del presidente Lenín Moreno.

En lo que respecta al manejo de las finanzas públicas aún no se concreta en grado suficiente la austeridad necesaria y prometida ni se vislumbran planes concretos en tal sentido y, más bien, se incrementa la espantosa deuda fiscal amasada en las postrimerías de la década nefasta.



Uno de los asuntos más criticados, luego de los escándalos por la corrupción que se están comprobando en diversos organismos, es, según expertos en la materia, el tratamiento de asuntos concernientes a la Cancillería, como es la posición frente al Gobierno del dictador venezolano Nicolás Maduro, que se empecina en asistir a la cumbre de los países americanos que se efectuará en abril en Lima, pese a que los doce cancilleres participantes en la reunión previa que tuvo lugar el 13 del presente mes en esa ciudad le retiraron la invitación, pero nuestros representantes al igual que los de Cuba, Bolivia y Nicaragua, respaldan a tan cuestionado gobernante, aunque en fecha reciente la ministra ha anunciado un período de silencio oficial mientras e hacen consultas internas...



En cambio, la Vicepresidenta de la República ha manifestado que en una reunión de esa naturaleza deben participar todos los países de la Región.



Otro asunto candente, que ha sido motivo de múltiples conjeturas y críticas es el referente al hacker australiano Julian Assange, que permanece en la Embajada de Ecuador en Londres y, pese a que ha sido acusado de diversos dislates y violaciones de los principios fundamentales de su condición de asilado, “en premio”, nuestra Cancillería le otorgó la ciudadanía e intentó acreditarlo como agente diplomático, lo cual fue negado por el Reino Unido.



Exministros de Relaciones Exteriores y otros diplomáticos y dirigentes políticos han coincidido en calificar de vergonzosa, absurda, etc. la actuación de los inquilinos del Palacio de Najas en estos sucesos. Inclusive un ex Vice canciller, que también es extranjero, dijo que el intento de convertirlo en nuestro representante diplomático para sacarlo de ese recinto fue una “sapada”, que, en realidad, como era de suponer, no tuvo éxito y dejó en ridículo a nuestro país.



Pero el flamante compatriota luce en su residencia la camiseta tricolor de la selección nacional de fútbol.