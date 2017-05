Videojuegos

Xbox lanza su servicio 'a la Netflix'

Xbox Game Pass, una de las últimas iniciativas de Microsoft para los 'gamers', se lanza desde hoy (24 de mayo) en varios países del mundo. Se trata de un servicio de videojuegos con un funcionamiento similar al de Netflix: por el pago de una mensualidad, los jugadores tienen acceso a una cantidad ilimitada de juegos.

Sony había lanzado ya un servicio similar denominado PlayStation Now. La principal diferencia entre estos dos servicios está en que PlayStation Now es un servicio ‘en la nube’, por lo que los usuarios al momento de jugar se conectan a servidores remotos. Esto implica que, para su uso, los usuarios deben contar con una conexión a Internet de alta velocidad y que no presente muchas caídas en el enlace.



Game Pass, de Xbox, permite la descarga e instalación de juegos en la consola, lo que evita muchos problemas a usuarios cuya conexión pudiera no ser la más rápida o la mejor.



El servicio está disponible para quienes tienen una consola de última generación de Microsoft, la Xbox One. Microsoft ha especificado que el servicio no está disponible para la Xbox 360. Por un costo de USD 9,99 en el mercado de EE.UU., los usuarios pueden acceder a la biblioteca de juegos de Xbox, en la que se incluyen muchos clásicos de la consola Xbox 360 y varios de Xbox One.



En su inicio, el servicio estará disponible en 30 países: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Italia, México, Holanda, Nueva Zelandia, Noruega, Polonia, Portugal, Rusia, Singapur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.



La lista no incluye a Ecuador, y a muchos otros países, pero Microsoft ha indicado en el sitio web del servicio Game Pass que la lista de países se incrementará gradualmente a tantos países como lo permita la disponibilidad del catálogo de juegos.



Game Pass puede contratarse sin necesidad de tener una cuenta de Xbox Live Gold; sin embargo, para jugar en línea en muchos de estos títulos que tienen una modalidad multijugador, sí será necesario contar con esta cuenta.



Quienes cuentan con una membresía en Xbox Live Gold, pueden acceder al servicio desde hoy, 24 de mayo de 2017. Xbox ha puesto un período de prueba gratuito de Game Pass de 14 días. Quienes no tienen una cuenta Live, podrán comenzar a probar gratis el servicio desde el 1 de junio de 2017.



En cuanto a la cantidad de juegos que se puede descargar, Xbox no ha puesto un límite, así que todo dependerá de la capacidad de almacenamiento de las consolas.



En la actualidad, Nintendo, Microsoft y Sony están ofreciendo servicios de conexión en línea bajo una modalidad de pago mensual. Nintendo, que ha sido la última en unirse a la tendencia, ofrece su servicio de forma gratuita, pero ha anunciado que eventualmente el acceso a su plataforma en línea tendrá un costo mensual. Los jugadores de PC no tienen este tipo de entornos de pago para participar en partidas multijugador.