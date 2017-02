redes sociales

Twitter implantará medidas para luchar contra el acoso y el abuso

Twitter anunció este martes 7 de febrero de 2017 que implantará una serie de medidas para luchar contra el acoso y el abuso en esta red social."Hacer de Twitter un lugar más seguro es nuestro objetivo primordial. Defendemos la libertad de expresión y que la gente pueda ver todas las caras de un tema. Esto se pone en peligro cuando el abuso y el acoso ahogan y silencian esas voces. No lo toleraremos y lanzaremos nuevos esfuerzos para detenerlo", señaló la compañía en un mensaje publicado en su blog corporativo.

Así, Twitter anunció tres cambios en el funcionamiento de su red social referidos a la creación de cuentas abusivas, las búsquedas seguras y los mensajes ofensivos o de "baja calidad". En primer lugar, Twitter afirmó que tratará de identificar a las personas que han sido "permanentemente" suspendidas debido a mal comportamiento para que no puedan crear nuevas cuentas con las que continúen acosando a otros usuarios.



Asimismo, la compañía trabaja en lo que denomina "búsquedas seguras", una forma de explorar la red que no mostrará los mensajes con contenido "potencialmente delicado" y aquellos provenientes de cuentas bloqueadas o silenciadas. Twitter aclaró que ese tipo de contenido continuará estando disponible para los usuarios que quieran hallarlo, pero señaló que no formarán parte de los resultados de una búsqueda general.



Por último, Twitter identificará las respuestas "potencialmente abusivas" y "de baja calidad" y los desplazará más abajo para que los mensajes y las conversaciones más relevantes figuren en primer plano.