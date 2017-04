apps

Spotify Premium cuesta menos para los estudiantes ecuatorianos

La publicidad entre canciones suele sacar de quicio a más de un usuario de Spotify, el servicio de streaming musical más utilizado a escala global. Sin embargo, si eres un estudiante universitario, ahora tendrá una oferta especial que hará que conseguir una cuenta Premium sea mucho más accesible.

Desde 2014, Spotify habilitó esta promoción en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, asegura la revista digital The Verge. Sin embargo, la compañía decidió ampliarla a 33 nuevos países alrededor del mundo; entre los cuales se encuentra también Ecuador.



La oferta invita a los universitarios a comprar una suscripción Premium por un precio de USD 2,99, el precio normal de una cuenta Premium es de USD 10 al mes.



Los beneficios que ofrece la suscripción a Spotify Premium son: música ininterrumpida (sin cortes comerciales), la posibilidad de escuchar canciones y listas de reproducción sin necesidad de conexión a Internet y una mayor calidad de sonido.



Ahora bien, si no eres estudiante, no es para nada una buena idea hacerse pasar por uno para conseguir la oferta. Para evitar suscripciones fraudulentas, Spotify trabaja con SheerID, un software que permite la autenticación de usuarios mediante varios métodos de verificación.



Quienes quieran aplicar a la promoción del servicio de streaming deben ser estudiantes de instituciones educativas superiores debidamente acreditadas por los organismos estatales. En la primera etapa de la suscripción, Spotify pedirá a los usuarios dar su nombre completo, el nombre de su universidad y su fecha de nacimiento.



Con estos datos, SheerID puede llevar a cabo su proceso de autenticación. De hallarse alguna inconsistencia en los datos presentados, la aplicación podría pedir al usuario que entregue documentación adicional, como una dirección e-mail con el servidor de la universidad, una copia del carnet estudiantil, el horario de clases, una carta de algún funcionario de la institución o recibos de la colegiatura.



Entre otros 32 países seleccionados para llevar a cabo la oferta se encuentran Austria, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hong Kong, Hungría, Indonesia, Irlanda, Italia, Japón, Lituania, Latvia, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Filipinas, Portugal, Singapur, España, Suiza y Turquía.



En marzo de 2017, Spotify anunció que las suscripciones pagadas a la plataforma habían alcanzado los 50 millones de usuarios. Otras 50 millones de personas utilizan todavía el servicio gratuito de la aplicación, según reporta Business Insider.



Al igual que Spotify, uno de sus principales competidores, Apple Music también ofrece un descuento mensual para estudiantes. De un precio normal de USD 10 por mes, el descuento para universitarios lo deja en USD 4,99. Sin embargo, esta rebaja de momento no está disponible en Ecuador. Para la autenticación la compañía utiliza un software llamado UNiDAYS. En el país están disponibles otros servicios de streaming como Google Play Music, Deezer y Tidal.