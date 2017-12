internet

Cómo es Remix, el nuevo Spotify de YouTube

Remix es el nombre del servicio de música en streaming que YouTube lanzará el año que viene. Con esta apuesta, la compañía busca competir con servicios como Apple Music y Spotify.

La plataforma ya acordó con Universal Music Group, Sony Music Entertainment y Warner Music Group para llevar adelante esta iniciativa, según adelantó la agencia Bloomberg. También estaría en diálogo con Merlin, un consorcio de discográficas independientes que representa a unos 20.000 artistas.



YouTube ya ofrece los servicios YouTube Music y YouTube Red, pero Remix busca ser una versión recargada.



Este nuevo sitio, al que se accederá por suscripción, ofrecerá un servicio 'on demand' donde se incluirán más de 40 millones de canciones de Google Play, además de todos los videoclips alojados en YouTube.



Por otro lado, la empresa está en tratativas con la plataforma de videos musicales Vevo, que pertenece a Sony y Universal. En caso de llegar a un acuerdo, se sumaría también la oferta de ese sitio. Sin dudas, Remix se está preparando para competir a lo grande. Y no es para menos, teniendo en cuenta la popularidad de sus competidores: Spotify cuenta con 60 millones de suscriptores y Apple Music, con 27 millones.



Este contrato "refuerza el compromiso de YouTube a manejar los derechos de la música en su plataforma", destacó el director ejecutivo de Universal, Lucian Grainge, en un comunicado. También remarcó que se espera que genera "una mayor compensación financiera por parte de los servicios de suscripción y gratuitos con publicidad".



Según la Recording Industry Association of America, en Estados Unidos las ventas en el mercado musical incrementó en un 15% en el primer semestre de 2017 y las ventas globales subieron un 5,9%, de acuerdo con la Federación Internacional de la Industria Fonográfica.

Se estima que los servicios de streaming ayudaron a darle un nuevo aire a una industria que atravesaba dificultades. Y si bien en un momento las empresas veían a las plataformas como competencia, en el último tiempo las convirtieron en aliadas.