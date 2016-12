redes sociales

Facebook y organizaciones periodísticas declaran la guerra a las noticias falsas

Desde los inicios de Internet, las noticias falsas que circulan a través de la web han sido un problema para quienes se preocupan por la veracidad de la información. Desde las cadenas que se volvían virales mediante correo electrónico o los oscuros blogs que comparten teorías de conspiración sin fundamentos, la red siempre ha sido un nido para la proliferación de información falsa. Con el paso de los años, estas prácticas se trasladaron también a la red social más utilizada en el mundo.

Facebook anunció este jueves 15 de diciembre de 2016 que incluirá una herramienta para que los usuarios reporten noticias falsas, una medida que surge tras críticas que acusan a la red social de ser laxa con estas informaciones, que habrían incluso influido en las elecciones en Estados Unidos.

“Creemos que tenemos que dar voz a la gente y que nosotros no podemos convertirnos en árbitros de la verdad, así que estamos abordando este problema cuidadosamente”, dijo el vicepresidente de Facebook, Adam Mosseri, en un blog. “Hemos concentrado nuestros esfuerzos en lo peor de lo peor, en los claros engaños distribuidos por quienes envían correos basura (spam) para su propio beneficio, y en la participación tanto de nuestra comunidad como de terceras organizaciones .



Facebook dijo que estaba probando un sistema que permite a los usuarios marcar una noticia como información falsa si sospecha que es un montaje. La red social dijo que trabajaría con organizaciones mundiales de verificación de hechos adheridas al Código de principios de comprobación de hechos Internacionales del Instituto Poynter.

“Si las organizaciones de verificación de hechos identifican una historia como falsa, se marcará como cuestionada y habrá un enlace al artículo correspondiente explicando por qué”, dijo Mosseri. Facebook ha sido blanco de duras críticas por no poner coto a una ola de noticias falsas, que según algunos observadores pueden haber ayudado al triunfo del magnate inmobiliario, el republicano Donald Trump, al difundir noticias negativas infundadas sobre su rival, la demócrata Hillary Clinton.



Facebook desestimó los señalamientos, pero intensificó sus esfuerzos para evitar hacerse eco de noticias falsas. El gigante social estadounidense, con unos 1 800 millones de usuarios en todo el mundo, ha evitado ser etiquetado como una " empresa de medios” o imponer juicios editoriales sobre noticias compartidas en su plataforma.

Paralelamente el jueves, una encuesta realizada por el Pew Research Center mostró que casi dos de cada tres adultos estadounidenses (64%) creían que las noticias falsas causan confusión respecto de hechos claves en los acontecimientos actuales. Aunque muchos encuestados dijeron que sienten que las historias falsas están generando confusión, estaban relativamente seguros de su propia capacidad para detectar los engaños.



De acuerdo con la encuesta, el 39% se dijo “confiado” de poder reconocer los montajes en forma de noticias y otro 45%, “algo confiado”. Sin embargo, el 14% reconoció que compartió una noticia que sabía que era falsa en ese momento y el 16% dijo que compartió una historia que más tarde se dio cuenta de que era falsa.



Las preocupaciones por las noticias falsas crecieron durante la campaña presidencial estadounidense en medio de una amplia divulgación de historias engañosas, incluyendo algunas que decían que el papa Francisco había respaldado a Donald Trump o que Hillary Clinton estaba relacionada con una red de pedofilia que operaba en una pizzería de Washington.



La encuesta fue realizada entre el 1 y el 4 de diciembre entre 1.002 adultos, con un margen de error estimado en 3,6 puntos porcentuales.



Según informa el Washington Post, entre las organizaciones de fact-checking (chequeo de datos) que estarán involucradas en la detección de noticias falsas en la red social se encuentran el portal Snopes, así como la emblemática agencia de noticias estadounidense Associated Press.



Pese a que la nueva política de la red de Mark Zuckerberg será útil para frenar la proliferación de información no confiable a través de la red social, esto no quiere decir que este tipo de contenidos desaparezcan de la web. Otras plataformas como Google, Twitter, Reddit y 4chan también han sido criticadas por la falta de esfuerzos en este campo, según menciona en un artículo el diario estadounidense The New York Times.

¿Cómo funciona?

El nuevo sistema implementado por la red social le dará una notificación al usuario cuando quiera compartir una noticia falsa y avisará que el post está siendo disputado por terceros. "Antes de que compartas esta historia, quizá te gustaría saber que fact-checkers independientes están disputando su veracidad", dirá el pop-up.



Si un usuario quiere denunciar un post que, a su criterio, es falso, debe hacer click en las opciones de la esquina superior derecha de la publicación. Una vez allí, se debe hacer click en "reportar". Hasta el momento, sólo existían las opciones de "es molesto o no es interesante", "creo que no debería estar en Facebook" y "es spam". Sin embargo, ahora será agregada la opción de "es una noticia falsa".