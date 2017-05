seguridad

Ten cuidado si te llega este mensaje de Netflix por WhatsApp

Una nueva estafa está circulando por mensajes de WhatsApp, y esta vez, el anzuelo es la página de contenidos de televisión por Internet Netflix.

Según ha informado la compañía de seguridad informática ESET, esta amenaza tiene un funcionamiento similar a algunas que se han visto ya antes, como la de un supuesto nuevo paquete de Emojis o la del cupón falso por USD 50 en McDonalds.



El proceso de esta amenaza comienza con un mensaje de WhatsApp que se recibe de un contacto de confianza. En él, se invita a obtener acceso gratuito a Netflix accediendo a un enlace que se adjunta en el mensaje.



Al acceder a dicho enlace, los usuarios son redirigidos a un sitio muy similar al de Netflix, que incluso tiene hasta certificado de seguridad. En dicha página, se indica que quienes han ingresado podrán acceder a este supuesto beneficio si pasan la voz a al menos 10 de sus contactos.



Luego viene un último paso, durante el cual se accede a la página que presuntamente habilita la oportunidad de recibir la suscripción anual de Netflix, con solo la entrega de datos personales (como el número de teléfono celular).



Lo que ocurre realmente es que los datos de los usuarios han sido comprometidos, y también los de sus contactos.



Este tipo de estafa se utiliza para suscribir al usuario a servicios de mensajes SMS que sugieren constantemente al usuario nuevas aplicaciones para descarga, que no son de las tiendas oficiales de descarga.



Otra de las cosas que ocurre es que los usuarios pueden terminar suscritos a servicios de mensajería SMS Premium. Existen algunas amenazas informáticas que, al instalarse en el teléfono, envían mensajes a servicios de SMS pago (como horóscopos o recepción de mensajes de diversa índole) y suscriben al usuario.



Estos mismos programas se encargan de borrar el mensaje ni bien llega, evitando que el dueño del teléfono lea el mensaje. Esto es para que el usuario no pueda enviar un mensaje para salir de la suscripción; los afectados solo se dan cuenta a fin de mes, cuando llega la factura con un cargo extra por el servicio contratado sin conocimiento del usuario.



En este caso, esta amenaza no se trata de un ‘virus de WhatsApp', porque no hay ningún archivo ejecutable que se instale en el teléfono, asegura la empresa ESET. En este caso, son tres las recomendaciones de seguridad si es que has sido víctima de esta amenaza:



1) Avisar a tus contactos que no hagan caso al mensaje que podría llegarles en los próximos minutos. Sobre todo, avisa a las personas cuyos números ingresaste a la web de esta amenaza.



2) Si colocaste tu número de teléfono, llama a tu operadora de telefonía, y asegúrate que tu número no ha sido suscrito a ningún servicio de mensajería Premium.

3) Recuerda desinstalar cualquier aplicación que se pudiera haberse instalado en tu teléfono sin tu autorización, y no instalar aplicaciones que pudieran llegar vía SMS y no sean de las tiendas oficiales de aplicaciones.



Y por último, 4) Recuerda siempre verificar en los sitios y canales oficiales de información. Ni en la web, ni en las redes sociales de Netflix se ha anunciado ninguna campaña sobre una membresía gratuita por un año.