Los 10 mejores gadgets de 2017

Consolas, teléfonos y cámaras de fotos. ¿Cuáles fueron los productos más destacados en el universo techie? Aquí, un análisis del ranking de los mejores gadgets elaborado por la revista Time.

Nintendo Switch

La consola Nintendo Switch salió a la venta en marzo de este 2017 y se ha transformado en un éxito en ventas. Foto: Facebook/ Nintendo Switch,

Se trata de una consola con un panel multitáctil de 6,2 pulgadas y una resolución de 1280 x 720. A su vez, incluye giroscopio, acelerómetro y una cámara que puede interpretar los movimientos de la mano. Se destaca por ser un equipo diseñado para ser utilizado en el hogar o de manera portátil.

iPhone X

El iPhone X fue presentado con motivo del décimo aniversario del lanzamiento al mercado del iPhone, el primer modelo de celular de Apple. Foto: Apple.

El segundo lugar es para el celular de Apple que revolucionó el mercado por su Face ID, un sistema de reconocimiento facial en 3D que dice ser más seguro que otros sistemas. Si bien hubo algunos cuestionamientos a su seguridad con unas pruebas con máscaras que podrían engañar el sistema, lo cierto es que al momento mostró ser menos vulnerable que otros mecanismos.

Surface laptop

El diseño delgado de la Surface Laptop hace que sus características físicas se asemejen a las de la MacBook Air. Foto: Microsoft.

Es la plataforma donde se ve en acción al Windows 10 S, la última versión del sistema operativo que sólo corre programas de la app store de Microsoft.



Con esta laptop se combina lo mejor de las Chromebooks, que permite mejorar la autonomía de la batería y el rendimiento del equipo, con un diseño híper delgado que la hace ver similar a la MacBook Air.

DJI Spark

DJI spark es un mini dron que responde a los gestos de la mano. Foto: Facebook/ DJI SPARK.

Lo más novedoso de este drone, que cabe en la palma de la mano, es que no se requiere de un control remoto para utilizarlo. Basta con presionar dos veces la parte trasera del dispositivo para que comience a navegar. A su vez responde a los gestos de la mano. Es decir que con sólo mover los brazos a un lado y al otro se puede cambiar el curso o dirección de este pequeño y novedoso gadget.

Samsung Galaxy S8

El Display OLED de este nuevo teléfono de Samsung tiene mejor calidad en tono y brillo. Foto: Samsung.

Se destaca por el diseño de su "pantalla infinita" o sin bordes. También cabe mencionar el display OLED que tiene mejor calidad en el tono y brillo de las imágenes que el de otras marcas, según destacó la firma DisplayMate. De acuerdo con esa consultora especializada, el panel de este smartphone es el mejor del año en su rubro.

Super Nintendo Entertainment System (SNES) Classic

Nintendo hizo una apuesta por la nostalgia con el Super Nintendo Entertainment System que se lanzó al mercado con un valor de USD 79.99. Foto: Nintendo.

Como era de esperar, este equipo figura en el listado. Se trata de una versión en miniatura de la consola Super Nintendo que marcó la generación de los 90. Su regreso al ruedo fue uno de los anuncios más esperados (y festejados) por fanáticos gamers y amateurs con nostalgia retro. Cuenta con 21 juegos integrados en su biblioteca, entre los que se destacan Super Mario World y The Legend of Zelda: A Link to the Past, entre otros.

Amazon Echo (segunda generación)

La segunda versión del Amazón Echo se encuentra a la venta en la página web del gigante de comercio electrónico. Foto: Amazon.



La revista Time destaca este equipo por su mejora en el diseño y su optimización de su potencia, a través de un woofer y un tweeter. Cuesta USD 99,99, un valor menor al que tenía la primera generación.

Google lanzó este año el parlante inteligente Google Home Mini. Foto: Google.

En este sentido cabe destacar también el Google Home Mini, lanzado este año por el gigante tecnológico, que cuesta apenas USD 49. Sin dudas una apuesta a que estos parlantes inteligentes se popularicen.

Xbox One X

La consola Xbox One X fue presentada en el marco de la feria de videojuegos E3 2017. Foto: Agencia AFP

La consola de Microsoft ofrece gráficos de alta resolución 4K, un procesador con sistema de refrigeración líquido, 1172 MHz de velocidad, 8 millones de píxeles, sonido premium y ultra HD. Estas característica la convierten, según varios expertos, en la "consola más poderosa del mundo".

Apple Watch 3

Apple presentó en septiembre la tercera serie de su Apple Watch. Foto: Apple.

La publicación destaca este smartwatch por ser el primero de la serie de Apple en incluir conectividad LTE, lo cual le permite al usuario utilizarlo sin tener que llevar el smartphone encima. Sin embargo no es el único reloj inteligente en incorporar esta tecnología. El Samsung gear S3 Frontier, lanzado el año pasado, también cuenta con este tipo de conectividad.

Sony Alpha A7R III

La nueva cámara de Sony logró un puesto en la lista de la revista Time por su mejora en resolución y su valor más económico que su predecesora, la A9. Foto: Sony.

Esta cámara permite hacer fotos con el doble de resolución que la A9, y tiene un autofoco que duplica la velocidad de la generación anterior. También se destaca su diseño ergonómico, su valor más accesible y una batería con mayor autonomía

Mención especial

Para su funcionamiento, los Pixel Buds tienen que conectarse a un teléfono Pixel, de Google, y hacer uso de Assistant, el asistente inteligente de Google. Foto: EFE.

Si bien no se menciona en el listado de la revista Time, cabe destacar los auriculares de Google que traducen en tiempo real y en hasta en 40 idiomas diferentes. Al estar integrados al asistente virtual también se los puede usar para responder mensajes, atender el teléfono o pedir direcciones.

Fueron presentados en el marco del lanzamiento de los Google Pixel 2 y en principio sólo son compatibles con ese modelo de telefóno y su antecesor.