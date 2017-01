tecnología

Hyundai presenta en Las Vegas un vehículo autónomo para uso masivo

El fabricante surcoreano Hyundai presentó su modelo de vehículo autónomo Ioniq en la exposición Consumer Electronics de Las Vegas, que aspira a producir para uso masivo. El sedan de tamaño mediano es uno de varios vehículos autónomos que circulan por las calles de la ciudad.

“Ioniq es un auto normal, no un proyecto científico”, dijo Mike O'Brien, vicepresidente de Hyundai para América del Norte, durante una demostración realizada para la AFP . "Creemos en la democratización de la tecnología”, afirmó. El vehículo de Hyundai pasa desapercibido en medio de otros autónomos presentados en este inmenso show de la alta tecnología, que incluye costosos modelos con más potencia y lujosos accesorios.



Muchos fabricantes diseñan vehículos autónomos, pero Hyundai “puede brindarlos a precios accesibles” para el consumidor medio, dijo O'Brien. En la demostración, el Ioniq hizo uso de su señal para girar, cambió de carril, se detuvo ante la luz roja y cedió el paso a peatones, frenando cuando un vehículo que circulaba delante se detuvo bruscamente.



Pero las pruebas muestran que el sistema no es perfecto. Cuando el Ioniq se encontró detrás de un camión detenido, el operador del vehículo (como medida de precaución) debió poner manualmente la señal para cambiar de carril y pasarlo. “Es algo sobre lo que debemos seguir trabajando”, dijo Andre Ravinowich, director de tecnología del constructor.



Hyundai no precisó una fecha para la salida a la venta de Ioniq, pero otros fabricantes planean presentar los suyos hacia 2020.