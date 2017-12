Tecnología

8 hitos que marcaron la innovación en el 2017

Desde el emprendimiento local hasta la realidad virtual y la robótica: el 2017 fue un año lleno de avances tecnológicos que dominaron la escena global y marcaron la tendencia de lo que puede venir para el 2018.

Si bien en muchos casos la tecnología representó pasos agigantados hacia el futuro -con nuevas tendencias y un acercamiento distinto a la solución de problemas cotidianos-, en otros se pudo apreciar la inspiración del pasado para la construcción de dispositivos modernos.



A continuación, un listado con algunos de los avances tecnológicos más relevantes y notorios que se desarrollaron durante el último año.

Humanoides

Atlas, un robot con habilidades de rescate



La empresa Boston Dynamics mostró este año un video en el que uno de sus robots bípedos atravesaba un trayecto lleno de obstáculos, sorteándolos con movimientos y saltos propios de un ser humano.



El autómata incluso demostró la capacidad de ejecutar un trampolín en el aire, aterrizando de pie sin perder el equilibrio. Este tipo de demostración fue solo un abrebocas de lo que la compañía ha desarrollado en torno a los robots que podrán ser utilizados en tareas de rescate o para actividades cotidianas.





Realidad Virtual

La gafas Oculus Go tendrán un precio de USD 199 cuando empiece a comercializarse a principios de 2018.



Microsoft apostó este año por los visores de lo que ha denominado Realidad Mixta, que combina objetos virtuales con entornos reales. No obstante, el más grande reto de la realidad virtual ha sido lograr que los visores no estén conectados por alambres de ningún tipo.



Y en el 2017 llegó el anuncio de que esto sería posible. El CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en octubre que su empresa prepara Oculus Go, el primer visor inalámbrico que no depende de un ‘smartphone’. Estará listo en el 2018.

​



Avances en Inteligencia Artificial

El robot humanoide Sophia, que obtuvo la nacionalidad saudí el pasado mes de octubre, interviene durante la segunda jornada de la Web Summit en Lisboa. Foto: EFE.



La Inteligencia Artificial dio este año pasos agigantados. Uno de los mayores exponentes de los avances fue Sophia, la robot creada por Hanson Robotics. Ella tiene capacidad de entablar conversaciones con cualquier persona y dar respuestas con sentido completo, en tiempo real, mediante el análisis del lenguaje y la interacción con bases de datos en tiempo real.



En octubre de este año, Arabia Saudita decidió darle la ciudadanía a esta robot, en un hecho inédito en la historia de la humanidad.





Criptomonedas

Miembros de la Unión Europea han expresado su preocupación por el bitcoin, cuyo valor no está garantizado por ningún país o emisor, sino que se determina únicamente en base a la oferta y la demanda. Foto: AFP



La alta demanda de bitcoin originó este año una subida insospechada de su cotización. Mientras que en enero el valor de cada bitcoin era menor a USD 1 000, para la segunda mitad de diciembre llegó a superar los USD 19 000.



Esta criptomoneda está basada en tecnología de blockchain, y fue diseñada para que existan solamente 21 millones de unidades, de las que hasta ahora se han producido casi la mitad. No obstante, este año han nacido diferentes criptomonedas basadas en la misma tecnología. Incluso, criptogatos.





Novedades en IoT

La línea de dispositivos de Google, fue presentada en octubre de 2017. Foto: EFE



Google dio algunos pasos en la dirección de llevar el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) hacia los hogares y los usuarios. Audífonos, parlantes inteligentes y más: con la línea de hardware que la empresa presentó en octubre se lanzó a competir directamente con Apple y Amazon, en el afán de lograr un hogar conectado, con dispositivos inteligentes que no solo se comunican entre sí sino que pueden conectarse a la Nube para obtener información o ­actualizaciones en tiempo real.



‘Smartphones’

Un niño gesticula para probar la nueva funcionalidad de Animoji implementada por Apple en su último teléfono, el iPhone X. Esta caracter´sitica ase uso del reconocimiento facial para el envío de mensajes con emojis, animándolos en función del rostro del usuario. Foto: AFP



La competencia anual entre los dos grandes fabricantes de teléfonos inteligentes no dio tregua este año. Apple presentó en septiembre dos iPhone distintos, el 8 y el X, y su nueva tecnología Face ID, de reconocimiento de rostro que permite una detección inteligente del usuario del teléfono.



Samsung, por su parte, develó en marzo su ‘smartphone’ Galaxy S8 y en noviembre su ‘phablet’ Galaxy Note 8.



Huawei, en esta misma línea comercial, puso en el mercado el P10 en marzo y el Mate 10 en noviembre.





BioByte

Biobyte es un dispositivo de aplicación de fármacos a través de vibraciones en los pacientes. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO



Cuatro estudiantes de la Universidad Tecnológica Equinoccial lograron el segundo lugar en el concurso de emprendimiento social Una Idea para Cambiar la Historia, organizado por History Channel.



Su proyecto, BioByte, consiste en un dispositivo que permite la aplicación de medicamentos a pacientes usando ultrasonido. El principio detrás de este dispositivo está en la emisión de vibraciones ultrasónicas, que evitarían el uso de jeringuillas u otros métodos invasivos para el tratamiento de enfermedades.





Consolas retro

Imágenes de concepto de la Ataribox fueron difundidas en 2017.



Si bien este año vio el nacimiento de la Nintendo Switch, los dispositivos para el entretenimiento electrónico también trajeron de vuelta el pasado.



Nintendo puso en el mercado la versión de coleccionista de la Super Nintendo, más pequeña y con 21 juegos incorporados, lo que eliminaba la necesidad de usar cartuchos pero limitaba la opción de juego.



Atari realizó varios anuncios de un retorno al mercado con Ataribox, una nueva consola con un ‘look’ similar a la Atari 2600 (se la espera para el 2018).