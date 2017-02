videojuegos

¿Se acuerdan de 'Futurama'? Volvió y en forma de videojuego

Fry, el torpe hombre que viene del pasado pero con un gran corazón; Leela, la inteligente cíclope con fuertes dudas existenciales; y Bender, el robot ególatra aunque fiel compañero, vuelven a la pantalla de los fanáticos, esta vez como un videojuego.

Matt Groening (creador de ‘Los Simpson’) y David X. Cohen traen de vuelta la enigmática serie animada ‘Futurama’ con la entrega interactiva ‘Worlds Of Tomorrow’ (en español, Mundos del Mañana). Así lo anunció la página oficial del show de televisión a través de sus redes sociales el pasado miércoles 22 de febrero de 2017.

“¡Buenas noticias, amigos!”, anunció la página de Facebook, haciendo referencia a la emblemática frase del profesor Farnsworth (sobrino de Fry), que casi siempre va acompañada de alguna arriesgada y casi suicida misión para los tripulantes de su compañía de repartición. “Disfruten de las nuevas aventuras de la tripulación de Planet Express con ‘Futurama: Worlds Of Tomorrow’, un nuevo juego que estará disponible pronto en dispositivos móviles”, agregó el administrador de la cuenta.



Para desarrollar el videojuego, los creadores de la serie se han unido con TinyCo. Este estudio fue el encargado de llevar a cabo otros como ‘Marvel Avengers Academy’ o ‘Family Guy: The Quest For Stuff’, según informa el portal Mashable.





Aunque todavía no se tienen mayores detalles sobre las características del videojuego, en la lista de aplicaciones para Google Play se encuentra clasificado como un juego de simulación, según anuncia la revista Tech Times.





De momento, quienes se encuentran a la espera del videojuego, pueden registrarse en su sitio web para recibir actualizaciones y noticias acerca de su lanzamiento. De igual manera, los usuarios interesados en comprarlo, tienen la opción de llevar a cabo un pre registro en su cuenta de Google Play y así obtener el videojuego.