Un estudio analizó la situación de los kayambi

Mucho antes de que el imperio Inca se estableciera en el Ecuador precolombino, en el norte de la actual provincia del Pichincha los Kayambi celebraban la Fiesta de la Cosecha.

Al igual que el Inti Raymi inca, la Cosecha era una festividad en la que el pueblo celebraba los favores recibidos a lo largo del año, los cuales se plasmaban en ricos cultivos.

Pero con la colonización y posterior tecnificación de los procesos de cultivo, los Kayambi han ido perdiendo ciertos elementos constitutivos de su tradición ancestral. Precisamente, esto resalta una investigación publicada en la revista Chakiñán y divulgada por la Universidad Nacional de Chimborazo.

En un primer instante, los investigadores encontraron que tradicionalmente los Kayambi celebraban cuatro fiestas basadas en los solsticios y en los equinoccios. Si bien el Inti Raymi es la más conocida de todas, las otras no tenían menor relevancia en el calendario festivo del pueblo. Se trata del Kápac Raymi, Paukar Raymi y Koya Raymi.



En la investigación publicada como ‘Valor cultural del maíz y tecnologías ancestrales en la parroquia Cayambe, de Ecuador’, los autores demuestran que las nuevas generaciones han ido perdiendo de vista estas festividades. Esto no solo ha influido negativamente en la memoria histórica Kayambi, sino que también se han dejado de lado ciertas prácticas que construyeron la identidad propia de este pueblo.



Otro de los cambios que ha experimentado este pueblo es el del uso de suelos. Si bien desde la época preincaica aprendieron a trabajar la tierra, con la llegada de nuevas tecnologías -desde la segunda mitad del siglo XX- comenzaron a reemplazar sus maiceras por potreros para la crianza de ganado, debido a la rentabilidad de este frente al cultivo.



Entre las conclusiones de este estudio, los investigadores resaltan que una de las problemáticas detectadas está dada por las migraciones dentro y fuera del pueblo. Al parecer, quienes se integran a la comunidad no logran adaptarse a las costumbres locales. En cambio, los Kayambis han sabido responder a este proceso de mestizaje, llegando a un punto de aculturación del mismo pueblo.



Los investigadores además sugieren que la falta de apoyo técnico en cultivos ha obligado a los campesinos a dejar sus tierras para volcarse hacia el ganado. Esto, con el paso de los años, podría repercutir en una pérdida de los valores y tradiciones construidas en torno a las cosechas.