GADGETS

Amazon lanza las nuevas Fire 7 y 8, con más potencia y mejor pantalla

La compañía Amazon renueva sus dos modelos de tabletas, Fire 7 y Fire 8 HD, con mejor pantalla, un procesador más potente, un diseño más ligero y una mayor duración de la batería, que salen a la venta hoy (7 de junio de 2017) en todo el mundo.

Los nuevos modelos oscilan en Estados Unidos entre los USD 64,99 del Fire 7 (para clientes Amazon premium USD 44,99 ) y los USD 94,99 dólares del Fire 8 HD (USD 79,99 para premium), señaló la compañía en un comunicado.



El modelo Fire 7 -la tableta más vendida de Amazon-, se presenta en 8 y 16 gigas de almacenamiento interno, con un diseño más fino y ligero y una pantalla de 7 pulgadas que ofrece colores más intensos y texto más nítido.



El nuevo Fire HD 8 -disponible en 16 y 32 gigas- tiene una pantalla de alta definición de 8 pulgadas de 1280 x 800, con más de 1 millón de píxeles que reproduce imágenes claras y nítidas.



La batería de Fire 7 ha sido mejorada y alcanza las ocho horas, mientras que el Fire 8 HD llega a las doce.



Ambos modelos incluyen procesadores de 1,3 GHz, cámara frontal y trasera, conexión WiFi más rápida y el acceso a los contenidos de Amazon Prime Video, el servicio de streaming de la compañía con el que quiere competir con Netflix o HBO, con un catálogo que cuenta con producciones propias como las premiadas series 'Transparent' o 'Mozart in the Jungle'.



Los dos nuevos modelos de la compañía están destinados al ocio: visionado de libros, contenido web y videos.



El objetivo de la compañía es ofrecer productos de con altas prestaciones a precios asequibles: "Nuestro enfoque es ofrecer productos premium a precios no premium", afirma Kevin Keith, Director General de Fire Tablets en la nota.



La compañía puede reducir el margen de beneficio de estos dispositivos, ya que el objetivo final es que los usuario compren contenidos de Amazon a través de ellas.

Las unidades vendidas en Reino Unido de los nuevos modelos de Fire incorporarán también tecnología Alexa, el asistente virtual de la compañía que hasta ahora solo estaba disponible en las tabletas vendidas en Estados Unidos.