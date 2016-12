Zotye T600 combina lo mejor de Asia y Europa

Al escuchar la marca Zotye es probable que la primera imagen mental que tenga sea la del Nómada, un todoterreno chino con apariencia idéntica a la del Daihatsu Terios de primera generación que empezó a venderse en el país hace aproximadamente ocho años.

Era un vehículo sencillo y con acabados rudimentarios, muy a tono con otros autos de la misma procedencia que por aquel tiempo encontraban en Latinoamérica sus primeros destinos de exportación.



No obstante, en el tiempo transcurrido desde entonces el fabricante chino ha dado un salto de calidad enorme. Ello se evidenció en junio pasado, cuando la empresa Ambacar presentó la renovada gama Zotye durante la feria Automundo 2016, pocos meses después de asumir la representación de la marca para Ecuador.



Automóviles y SUV muy estilizados, bien equipados y con interesantes propuestas mecánicas componían la flamante propuesta de Ambacar. Y entre ellos se destacaba el T600, un SUV mediano que la firma nos facilitó hace pocos días para evaluar sus cualidades.



En un primer contacto visual, el T600 se muestra como un vehículo atractivo, de estilo europeo, que de hecho no oculta su inspiración en modelos del Grupo Volkswagen. La parte frontal guarda similitud con el VW Tiguan actual, mientras que la trasera se parece a la del Audi Q5 anterior.



Esta combinación da como resultado un conjunto exterior armónico que se complementa muy bien con los aros de aluminio de 18 pulgadas, las barras del techo y las manijas de las puertas cromadas, el alerón ubicado sobre el parabrisas posterior y la antena de la radio en forma de aleta de tiburón.



Pero si el exterior atrae, el interior cautiva gracias a un diseño elegante, a la adecuada disposición de los elementos y la calidad de los materiales utilizados, que resultan tan agradables a la vista como al tacto. Hay una amplia utilización de cuero para recubrir los asientos, el volante, el tablero de instrumentos y hasta los paneles de las puertas.



Los asientos delanteros tienen regulación electrónica de las posiciones (el del acompañante incluye controles en el lado interior), lo cual da una idea del cuidado de los detalles del que hace gala el T600.



En el centro del tablero hay una pantalla táctil de 8 pulgadas, con un sistema multimedia desde donde se gestionan las funciones del sistema de sonido, navegador, interacción con el teléfono inteligente y donde además se proyectan las imágenes de la cámara de reversa.



Gracias a un ancho total de 1,89 metros y a una distancia entre ejes de 2,80 m, el T600 es un vehículo muy espacioso y confortable para cinco ocupantes adultos.



En cuanto a la mecánica, la variante que probamos (tope de gama) recibe el impulso de un motor Mitsubishi turboalimentado de gasolina de 2.0 litros, que desarrolla 175 caballos de potencia a 5 500 rpm y un torque de 250 Nm entre 2 400 y 4 400 rpm. La caja de cambios es automática de doble embrague, con función manual.



A partir de las 2 500 revoluciones el vehículo pone a disposición del conductor una contundente respuesta de aceleración. La suspensión independiente en las cuatro ruedas (tipo McPherson adelante y multibrazo atrás) tiene un reglaje deportivo acorde con el desempeño del vehículo, que es lo suficientemente rígido como para transmitir confianza al tomar curvas a alta velocidad, pero sin comprometer el confort de los ocupantes.



En materia de seguridad, el Zotye T660 cuenta con frenos ABS con EBD y BA, controles de estabilidad y tracción, asistente de arranque en cuestas, seis airbags, etc.