'Yo corro por'... Cuatro atletas revelan sus motivaciones para competir

La edición 57ª de la Últimas Noticias se disputará el 4 de junio, desde las 08:30. Este año su lema invita al atleta a revelar el porqué de su esfuerzo. Cuatro participantes cuentan sus razones:

‘Por mis hijas, daría la vida por ellas’

Lucía Reyes tiene 41 años. Empezó a entrenarse en el atletismo hace ocho años. “Esperé a que crecieran mis hijas, Katherine y Daniela, porque no tenía con quién dejarlas. Desde hace cuatro años lo hago con mayor competitividad”.

Su debut en la Últimas Noticias fue en el 2010, cuando la carrera cumplió 50 años. “La presencia de la gente en las calles es lo que la hace diferente”.

Se entrena todos los días. Los miércoles y viernes lo hace en el estadio Atahualpa y el resto de la semana cerca de su casa, en el sector de Calderón.

Katherine y Daniela no han heredado esta afición por el atletismo. “Dicen que es muy duro, que se sufre”, pero juegan básquetbol”. Ahora son parte de su equipo de abasto en la 15K.

‘Por mis hijos, por mí, por mantenerme activo’

Segundo Paucar, de 51 años, comenzó a competir en la Últimas Noticias desde que cumplió 23 años. “No me he perdido ninguna desde que me dediqué al atletismo, llevo 38 ediciones”.

A lo largo de estas carreras ha sido testigo de las diferentes novedades que ha presentado la competencia. “Antes se corría la subida del Cumandá, era fuerte, pero con un buen entrenamiento podíamos coronar sin complicaciones”.

Llegó al atletismo por un amigo, Manuel Peñaherrera, a quien lo conoció mientras practicaban taekwondo. “Me llevó a entrenarme con Juanito Araujo, en el estadio Universitario. Allí practiqué con Rolando Vera, Martha y Franklin Tenorio”.

‘Por mi hija y por Dios, que me permite estar aquí’

Esperanza Cuichán tiene 52 años. En su vida de atleta ha corrido 25 ediciones de la Últimas Noticias. “Es una carrera tradicional de Quito y de mi familia. Cada año participamos de 5 a 8 miembros, entre sobrinos, hermanos y primos”.

Su exesposo, Guillermo Fernández, fue quien la motivó a ingresar a la práctica del atletismo. Hoy lo hace con su hija Anabel. “Con ella participamos en la edición de los 50 años, llegamos juntas. La camiseta de ese año está guardada, el resto las he regalado a los amigos, a los vecinos y a la familia”.

En algunas ediciones corrió por romper su propia marca. “Hubo un año que corrimos con perros pastor alemán, les pusieron zapatos deportivos”.

‘Por mi salud, por el amor que tengo por el deporte’

Segundo Lema, de 64 años, ha dedicado su vida al deporte. “Fui seleccionado en la escuela antes de ingresar al Ejército y luego a la Policía”, dice este suboficial de la Policía. Tanta era su afición por el atletismo que, terminaba sus obligaciones profesionales y se entrenaba, “a veces a la madrugada”.

Ha estado en 15 ediciones de la Últimas Noticias y el recorrido se lo conoce de memoria. “Es una carrera corta, salimos de EL COMERCIO, enseguida se llega a la Villa Flora, la 5 de Junio, el Banco Central, La Carolina y el Estadio. Es corta”, dijo como si los 15 km se cubrieran en los 15 segundos que demoró en nombrar sus puntos de referencia.