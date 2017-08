El volante Facundo Martínez: ‘no creo que merezco pasar por esto’

Facundo Martínez, capitán de Universidad Católica y una de la figuras del equipo camaratta, no fue tomado en cuenta por la dirigencia del club capitalino para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano, así el plantel tendría un cupo de extranjero disponible. El futbolista argentino no está entrenando por una rotura fibrilar, según lo confirmó el propio volante la mañana de este 3 de agosto del 2017.

En una entrevista con la emisora quiteña Área Deportiva, Martínez aseguró que la dirigencia solo le informó que iban a usar su cupo, “estoy en desacuerdo la decisión que ha tomado el club, no creo que merezco pasar por este tipo de situaciones”, dijo el deportista. Además, dejó en claro que su contrato fue firmado hasta diciembre del 2018, aunque en estos momentos se encuentra en proceso de recuperación por una lesión.



La dolencia que afectó al extranjero sucedió en abril de este 2017, el excapitán camaratta sufrió un choque durante un compromiso con Independiente del Valle, este impacto provocó que una placa, de una lesión anterior, se mueva y le generó complicaciones. Por eso, el volante fue intervenido el pasado 3 de mayo del 2017.



El volante llegó a Universidad Católica en 2010, en el regreso del equipo a la Serie A, aunque la Chatoleí descendió ese mismo año a la Serie B, el jugador permaneció en el club. El ‘Facu’ formó parte del proceso que comandó el estratega Jorge Célico en el segundo regreso del trencito azul a primera categoría durante el siglo XXI, en 2012, desde ese año el club capitalino no ha vuelto a descender.



Durante la entrevista radial el jugador se mostró triste por no continuar en el club: “Yo lo que más quería era recuperarme lo antes posible y seguir defendiendo esta camiseta dentro de la cancha”, mencionó Martínez quien aún no toma una decisión sobre su futuro; por ahora, dijo que se seguirá presentando a los entrenamiento del equipo.

Por otro lado, el presidenta de Universidad Católica Miguel Almeida, en una entrevista con el programa Primera Luz de radio La Red, aseguró que el jugador seguirá formando parte del club hasta que termine su contrato en 2018. "Católica le entregará la oportunidad de recuperarse para que vuelva a tener su máximo rendimiento", mencionó el dirigente.



Tras la salida de Jorge Célico de la dirección técnica del plantel, llegó a dirigir a la Chatoleí el uruguayo Gustavo Díaz, quien contrató a su compatriota Guillermo De los Santos para reforzar la defensa de la Chatoleí, el nuevo jugador de Universidad Católica juega de zaguero central. El cupo de Martínez se usará para la llegad del jugador De los Santos.