Vladimir Klitschko, uno de los grandes en los pesos pesados, anuncia su retiro

El boxeador ucraniano Vladimir Klitschko, excampeón del mundo de los pesos pesados, que dominó su disciplina durante años junto con su hermano Vitali, anunció este jueves su retirada en un comunicado.

“Tras mi último combate contra [el británico] Anthony Joshua, había que tomar una decisión. Nunca había imaginado tener un recorrido deportivo tan largo y exitoso (...) Os doy las gracias a todos de todo corazón”, declaró el púgil de 41 años.



Campeón del mundo de los pesos pesados de 2000 a 2003 y de 2006 a 2015, Klitschko permaneció invicto durante 11 años antes de perder el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente a Tyson Fury, el 'Rey de los Gitanos', el 28 noviembre de 2015.

El año 2017 ha supuesto el fin definitivo del reinado para uno de los mejores púgiles de la historia que, tras perder el pasado mes de abril contra Joshua, que le envió el suelo ante 90000 espectadores en Wembley (Londres), no disputará el combate de revancha, luego de que éste fuese aplazado en varias ocasiones por la lesión en la pantorrilla del ucraniano.



Klitschko cierra su carrera con un total de 64 victorias -54 de ellas por nocaut- y cinco derrotas.



El único boxeador con un reinado más largo en los pesados fue el legendario estadounidense Joe Louis, campeón del mundo durante 11 años y 8 meses, que se retiró en 1949 sin haber conocido la derrota.

“Cumplí todo lo que había soñado y ahora es el momento de iniciar mi segunda carrera fuera del deporte. Hace 27 años tomé una decisión y fue la mejor que pude haber tomado. Gracias a esta elección, he viajado por el mundo, he aprendido idiomas, he creado empresas y ayudé a personas que lo necesitaban ” , relató el ucraniano en un vídeo.

Amantes del juego limpio

“Me convertí en un científico, un emprendedor, un motivador, un líder, un inversor y mucho más. Estoy capacitado para seguir haciéndolo gracias a la capacidad global del boxeo”, añadió.



Klitschko quiere ahora dedicarse a emprender y a realizar actividades filantrópicas. Entre los negocios que tiene, la participación en una cadena de hoteles de lujo '11 Mirrors' en Ucrania, que espera expandir “a Alemania y Estados Unidos”, señaló recientemente.



“Me gustaría gastar mucho dinero en preparar a mis trabajadores, no hay mejor inversión que invertir dinero en el equipo”, explicó entonces a la revista económica Euro am Sonntag.



Su hermano, Vitali Klitschko (46 años) , también excampeón en la categoría de pesados, es en la actualidad el alcalde de Kiev (capital de Ucrania). Le dedicó un mensaje de despedida.

“Ha sido una bonita aventura. Durante decenios Vladimir a estado en lo alto del mundo del boxeo”, escribió en su página de Facebook, deseando que “ alguien repita lo que él ha logrado ” .



Ambos boxeadores se hicieron con una reputación de caballeros, amantes del juego limpio, en un deporte en el que demasiado a menudo se estilan las descalificaciones.



“Hay momentos en la vida donde necesitamos o queremos pasar página y prepararnos para otra etapa. Me ha llegado el momento” , concluyó Vladimir en el vídeo colgado en las redes sociales con el que se despide de sus seguidores.



Tras su salida, el británico Joshua podría medirse al búlgaro Kubrat Pulet, de 36 años y antigua víctima de Klitschko, nombrado aspirante oficial por la Federación Internacional de Boxeo (FIB).