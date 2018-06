El viaje al pasado de Javier Mascherano

LEA TAMBIÉN

Sostiene Javier Mascherano que "lo más difícil de jugar en el Barcelona es que un día te tienes que ir". Él llevaba años meditando cuándo poner fin a su estadía en la ciudad condal. Llegó incluso a proponerle al club catalán la posibilidad de romper su relación antes del pasado 24 de enero, el día de su adiós.

"Al final de las últimas temporadas, Javi me enviaba un mensaje para decirme: Presi, éste ha sido mi último año, creo que ya no puedo ser más útil al equipo. Y había que convencerlo de que podía seguir", recordó Josep Maria Bartomeu en el emotivo acto de despedida que la entidad organizó en el Auditorio 1899 del Camp Nou.



Mascherano alargó su exitoso periplo en el Barcelona durante siete campañas y media. Camino de la octava, en año mundialista y dado su menguante protagonismo, supo que había llegado el momento de emprender la marcha hacia un nuevo destino.



Sin continuidad bajo la dirección del extremeño Ernesto Valverde, el Jefecito aceptó su nueva realidad.



"Estaba claro que en el Barcelona se hacía cada vez más difícil jugar porque el entrenador no era de rotar mucho. Trataba siempre de tener una base de ocho o nueve jugadores que eran los mismos y yo no me encontraba dentro de esa rotación", valoró recientemente durante una rueda de prensa en Ezeiza.

"Ya no era el jugador que había sido antes y ya no tenía las mismas fuerzas para pelear por un puesto", reconoció.



En el pasado mercado de invierno ejecutó su salida de la entidad azulgrana. Descartada Europa, barajó la opción de regresar a Argentina. Habló "con Enzo Francescoli para ir a River". "Pero había que poner un dinero y creo que sería muy caradura hacerle poner a River un dinero después de todos los años que estuve fuera", argumentó el jugador de San Lorenzo, de 34 años.



La oferta que le sedujo fue la del Hebei China Fortune. Por "lo económico" y por "el hecho de ganar minutos", confesó, pero también por la oportunidad que le brindaba de volver a sentirse jugador.



"De nada me sirve haber pasado siete años y medio en el Barcelona para terminar el último año y medio de contrato sentado en un banco. Al menos así es como yo veo mi profesión. Creo que uno es feliz jugando al fútbol, no importa dónde. Donde sea, pero sintiéndose libre y feliz", convino.

Tener minutos implicaba mantener abierta la puerta de la selección y retomar su rodaje como 5. En Barcelona ese lugar está reservado a Sergio Busquets -"el mejor del mundo", determinó Mascherano-, por lo que él aceleró su reinvención como central.



En ese lugar de la cancha le ubicó Pep Guardiola como solución a los problemas en el eje de la zaga.



"O juegas ahí o no juegas", le desafió el ahora técnico del Manchester City.

Aceptó.



Guardiola descubrió entonces a uno "de esos jugadores perfectos", con el que "siempre" le gustaría contar. "Javier es generoso en las decisiones y siempre tiene la intención de entenderte. Cuando llegó no jugaba y no llegaba al día siguiente diciendo soy un fenómeno, vengo del Liverpool y soy el capitán de la selección argentina y me debes no sé qué. Él venía al día siguiente a entrenar mejor, a preguntar por qué y a observar. Es un jugador de los grandes", expuso el preparador catalán durante una charla en el Luna Park bonaerense, organizada por Rhuo Executive Education.



El argentino le cautivó porque "es muy rápido, muy fuerte en el juego aéreo, en los balones frontales y va muy bien hacia delante, a la espalda de los volantes".

"Además, puede apretar, puede jugar hacia atrás y si un mediocentro puede jugar atrás es porque tiene capacidad. Tiene buen desplazamiento en largo, buen pase interior, en corto y en largo. Me parecía que reunía todas las condiciones. Luego se aplicó, porque es aplicado en todo. Él se vio allí, pero uno no puede llegar a imaginar que puede jugar tan bien en esa posición", observó.



Tito Vilanova, Gerardo Martino, Luis Enrique Martínez y Ernesto Valverde le mantuvieron en la línea defensiva aunque, dadas las necesidades actuales de la selección argentina, Javier Mascherano empezó a mascullar la posibilidad de prorrogar su trayectoria en otro lugar, de nuevo como volante.



Paró su contador de títulos con el Barcelona en dos Ligas de Campeones, cinco Ligas y cinco Copas del Rey -participó en la Liga y la Copa logradas esta temporada-, tres Supercopas de España, dos Supercopas de Europa y dos Mundiales de Clubes.



Después de 334 partidos con la casaca azulgrana, redobló su apuesta por viajar a su pasado como futbolista y sentirse pivote.



En ese lugar se desempeñó en los diez choques que disputó en la Superliga china. Jugó todos como titular, en todos los 90 minutos.



Con esa continuidad en las piernas, ahora se ofrece a Jorge Sampaoli para aportar "desde donde lo crea conveniente". "Estoy disponible. Soy un soldado que ahora va directo a morir", afirmó el exjugador de River Plate, Corinthians, West Ham y Liverpool.

"La realidad es que esta es la última batalla, por eso estoy disponible para lo que el entrenador necesite tanto dentro como fuera de la cancha, para lo que sea. Ese es mi rol hoy en día. He competido toda mi vida y todo lo que he conseguido me lo he tenido que ganar a pulmón. Mi deber es tratar de entrenar al máximo para ponerle su elección lo más difícil posible. Después elegirá para qué estoy y aceptaré el rol que me toque y trataré de hacerlo de la mejor manera", dijo el dos veces campeón olímpico (2004 y 2008).



Capitán sin banda -se la cedió a Leo Messi, Javier Mascherano afronta su última concentración con la Albiceleste. Convertido ya en el jugador con más partidos en la selección mayor, aspira a besar en Rusia la copa que hace cuatro años se le escapó en Brasil.



Lo hará, según parece por lo expuesto en los últimos entrenamientos en Bronnitsy, como titular en el centro del campo junto a Lucas Biglia. Ambos departieron este miércoles, de manera separada, con Jorge Sampaoli en los últimos minutos de la sesión celebrada en el complejo donde se ejercita y hospeda la Albiceleste.



Javier Mascherano consume sus últimos días como internacional.

Este sábado empieza a escribir las últimas líneas en su hoja de servicios para Argentina. Le quedan al menos tres partidos.



Serán más si el equipo sudamericano supera el Grupo D ante Islandia, Croacia y Nigeria.