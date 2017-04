Verón se perfila como director de las selecciones juveniles de Argentina

El centrocampista de 42 años y presidente del Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, se perfila como el nuevo coordinador de las selecciones sub 15, sub 17 y sub 20 de Argentina con el desafío de potenciar un recambio generacional.

"Faltan pulir algunos detalles pero voy a estar a cargo de las selecciones juveniles y deberá ser la prioridad en el fútbol argentino. Los clubes deben pensar en los chicos, en su futuro", dijo el exjugador del Manchester United y del Inter a TyC Sports.



Por contra, el nuevo presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, dio como seguro el nombramiento de Verón, quien hoy anticipó su deseo de contar en este cargo con los Gabriel y Diego Milito.



"Diego Milito tiene presencia, ascendencia e ideas claras. Es necesario para la selección argentina y su nombre es una idea compartida por todos los dirigentes", dijo sobre el exdelantero del Real Zaragoza español.



Consultado por Jorge Sampaoli, candidato al cargo de seleccionador de la Albiceleste, dijo "tiene muchas cosas similares" a Marcelo Bielsa, que la dirigió entre 1998 y 2004.