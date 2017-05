Venezuela goleó 7-0 a Vanuatu y pasó a los octavos de final del Mundial Sub 20 

Venezuela aplastó hoy (7-0) a Vanuatu en el Mundial Sub 20 y se convirtió en el primer equipo en clasificarse para octavos, mientras que México empató (0-0) con Alemania y Argentina cayó de nuevo (2-1), esta vez con Corea del Sur.

Guinea, por su parte, sorprendió a Inglaterra, que venía de golear a la 'Albiceleste', y le empató 1-1 gracias a un impensable tanto en propia puerta de los europeos.

En el grupo B, Vanuatu, que apuntaba maneras tras darle un susto a México en la primera jornada, le duró a la 'Vinotinto' media hora, lo que tardó en rematar de cabeza a la red Velásquez un centro de Peñaranda, otra vez entre los mejores.

De nuevo el videoarbitraje fue protagonista al validar poco después otro tanto de cabeza de Córdova que inicialmente el árbitro había anulado por fuera de juego.



En el segundo tramo, Venezuela, dueño y señor de la pelota, no tuvo misericordia del coladero isleño y le endosó al conjunto de Oceanía otros cinco, uno de ellos un penalti anotado por el portero Faríñez, convirtiéndose así en el primer equipo en pasar matemáticamente a octavos de final y dejando a Sergio Córdova como máximo anotador del torneo.

En el otro partido del grupo, México y Alemania empataron sin goles en un partido en que ambos conjuntos le echaron más ganas que acierto y en el que el portero de Pachuca Abraham Romero acabó siendo providencial para asegurar un puto para los norteamericanos.

A la tricolor le basta así un empate en el último cruce con Venezuela para pasar como segunda de grupo a octavos de final, mientras que Alemania tendría que lograr la victoria ante Vanuatu y esperar al resto de partidos para saber si podría pasar segunda o tercera de grupo.

En el grupo A, el cruce de Argentina con Corea del Sur recordó en el inicio a la albiceleste que cayó el sábado con Inglaterra, ya que los "reds" lograron ponerse con 2-0 a favor con muy poquito.

El primer tanto puso de relieve porque a Lee Seung-woo se le conoce como el "Messi coreano": el 10 asiático encontró un balón suelto en el centro del campo y, con metros por delante, puso el turbo, quebró a Senesi y salvó la salida de Petrolli con un leve toque con la zurda.

Pese al 2-0 (el segundo marcado de penalti por el otro canterano del Bara, Paik Seung-ho), Argentina salió en la reanudación más enérgica y encontró premio cuando Torres controló un envío en profundidad y batió por bajo a Song.

Sin embargo, los arreones finales con Conechny al frente no le valieron al conjunto de Claudio Úbeda, al que no le queda otra que ganar a Guinea en el tercer partido y rezar para quedar entre los cuatro mejores terceros.



Con esta segunda victoria, los surcoreanos, que juegan en casa, certificaron también su paso a octavos y decidirán el primer puesto del grupo ante el Inglaterra el viernes.



Por su parte, los ingleses -que jugaron con brazalete negro en honor de las víctimas del atentado en Manchester- y Guinea dispusieron de varias ocasiones en el otro partido del cuadro jugado hoy, pero el marcador no se desniveló hasta que Sékouba se tragó un zapatazo de Cook al poco de arrancar la segunda mitad.

Con todo a favor para sumar 6 puntos y pasar a octavos, una cesión, en apariencia inofensiva, de Tomori al portero Henderson desde el medio campo encontró al arquero del Manchester United descolocadísimo y se convirtió en un empate que acabó por no resultar del todo injusto.