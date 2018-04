El velocista Usain Bolt asegura que va 'muy en serio' con el fútbol

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El mítico atleta jamaicano Usain Bolt aseguró hoy, jueves 12 de abril del 2018, que va "muy en serio" con su plan de jugar al fútbol profesionalmente.

En una rueda de prensa en la ciudad australiana de Gold Coast, a la que viajó para promocionar los Juegos de la Commonwealth y apoyar a sus compañeros de Jamaica, Bolt ratificó que no tiene previsto regresar al atletismo e insistió en cambio en que seguirá buscando una oportunidad en el fútbol.



En marzo, el ex atleta de 31 años participó como invitado de unos entrenamientos del Borussia Dortmund, aunque para algunos críticos fue más una actividad comercial que un desafío deportivo.

El ex velocista jamaiquino Usain Bolt es visto durante la ceremonia de la medalla de los 200 metros femeninos de atletismo durante los Juegos de la Commonwealth Gold Coast 2018. Foto: AFP

"Estoy en una primera etapa, realizando algunas pruebas e intentando ponerme en forma. Todavía debo trabajar en algunas cosas", dijo con una sonrisa. Tras el entrenamiento con el Dortmund, Bolt trabaja ahora para el partido de caridad que jugará el 10 de junio en Old Trafford. "No tengo una oferta del Manchester United, pero espero tenerla en el futuro", afirmó.

Consultado sobre si podía llegar a unirse a un club de fútbol de la liga australiana, Bolt respondió que no está en sus planes. "No me preocupo por posibles equipos en este momento. Simplemente quiero alcanzar un nivel en el que me sienta cómodo y ser futbolista". Bolt, además, dejó en claro que no hay ninguna posibilidad de regresar al atletismo.



"Estás equivocado", respondió a un periodista que le preguntó por la posibilidad de competir en los 200 metros en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El ocho veces campeón olímpico reconoció que no le gustaría ver superados sus récords mundiales en los 100 y 200 metros. Al menos no el corto plazo. "Los récords están para ser superados. Pero espero que no suceda pronto", señaló quien ha sido el hombre más veloz del planeta.