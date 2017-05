Uruguay y Zambia pasan a octavos, Costa Rica apura sus opciones

Las selecciones Sub 20 de Uruguay y de Zambia, vigentes campeonas de Sudamérica y África de la categoría, sellaron este miércoles su pase a octavos del Mundial de Corea del Sur, mientras que Costa Rica necesita el triunfo en la última fecha luego de empatar ante Portugal.

La selección de Uruguay se clasificó a octavos de final al derrotar a Japón (2-0) , convirtiéndose junto a Venezuela, Zambia y Corea del Sur en las únicas selecciones con pleno de triunfos en las dos fechas disputadas del Mundial.



En partido correspondiente a la llave D, Uruguay dio un golpe sobre la mesa ante el vigente campeón de Asia de la categoría, del que casi se puede decir que juega 'en casa' por la cercanía de Corea del Sur respecto a Japón, y la cantidad de aficionados que les respaldaron en el Suwon World Cup Stadium.



Los pupilos de Fabián Coito suman tres goles a favor y ninguno en contra, y se muestran como un bloque sólido y con diferentes alternativas en ataque. Su nombre comienza a sonar para hacerse con el cetro mundial por primera vez en su historia.



El primer gol del partido fue obra de Nicolás Schiapaccase (38) . El defensor Agustín Rogel envió un balón largo al 'Puma' Rodríguez, que cedió atrás para que el delantero del Atlético de Madrid anotase de disparo raso con la diestra.



En el tiempo de descuento Mathias Olivera sentenció el choque para los 'charrúas' (90+1) con un disparo raso desde el interior del área.



El combinado uruguayo lidera su llave en solitario con seis unidades, mientras que Italia, que perdió con Uruguay en la primera fecha, se impuso este miércoles a Sudáfrica (2-0) y está empatada a tres puntos con los nipones. Sudáfrica cierra la clasificación con su casillero a cero.



Uruguay cerrará la primera fase ante los 'Bafana Bafana' el próximo sábado en Incheon. Con un empate se asegurarán el liderato de la llave.

Los 'ticos' siguen soñando

En la llave C, Costa Rica Sub-20 se mantiene con vida merced a su empate ante Portugal (1-1) en el Jeju World Cup Stadium.



Este punto hace albergar esperanzas al combinado 'Tico' de alcanzar por quinta vez en su historia los octavos de final, aunque los centroamericanos cierran no obstante la llave C con una unidad, al igual que Portugal.



Si los hombres de Marcelo 'el Popeye' Herrera quieren disputar los octavos solo les queda imponerse a la vigente campeona de África de la categoría, Zambia, que este miércoles logró ante Irán su segundo triunfo consecutivo (4-2) , y se presenta como el rival más duro de la llave.



Los dos goles del partido llegaron desde los once metros, y ambos estuvieron cerca de ser detenidos por los arqueros.



El colegiado catarí Al Jassim señaló en dos ocasiones el punto fatídico, una en cada área. Primero castigo con penal una mano 'tica', y en la segunda mitad decretó la pena máxima por un derribo sobre Jonathan Martínez.



El delantero del Benfica, Diogo Gonçalves, hombre más incisivo de los lusos, adelantó a los suyos (32) , y el centrocampista del Herediano Jimmy Marín estableció la igualada al convertir con suspense su penal (48) , después de que el arquero luso tocase el esférico y desviase su trayectoria hacia el fondo de la red.



Costa Rica deberá afrontar el partido definitivo ante Zambia con la baja de Eduardo Juárez, que vio una segunda amarilla en el campeonato que le acarrea un partido de suspensión.



Los 'Ticos' se desplazarán a la ciudad de Cheonan, sede que acogerá el choque ante Zambia.