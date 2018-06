'¡Uruguay nomá!': el emotivo festejo de Tabárez en el que se olvidó de su bastón

LEA TAMBIÉN

El entrenador de 71 años, Óscar Tabárez, no pudo contener su emoción al ver como su defensor José María Giménez convertía a los 89 minutos el 1-0 que le dio la victoria agónica a Uruguay sobre Egipto. Y no tenía por qué hacerlo tampoco, porque no hizo más que acompañar el salto que pegó todo Uruguay.

En el festejo, el uruguayo, que se convirtió en el entrenador que más tiempo dirigió en Mundiales (con 16 partidos), saltó del banquillo sin necesidad de utilizar el bastón, un objeto que usa regularmente desde que sufre una neuropatía crónica.

"¡Gooooool. Uruguay nomá!", fue el grito de Tabarez tras ver como el futbolista del Atlético de Madrid le daba el tanto al conjunto charrúa. Tras la euforia del momento, el ex entrenador de Boca Juniors y el Milan, entre otros, volvió sobre sus pasos para tomar su bastón nuevamente.



"Me tiene muy satisfecho la actitud que tuvo el equipo y cómo buscó durante todo el partido", reconoció 'El Maestro'", en la conferencia de prensa posterior.

'La Celeste' consiguió un triunfo muy importante para continuar su camino hacia los octavos de final. El país oriental no pudo jugar un partido cómodo y rescató una victoria cuando todo parecía acabar en un empate.

El entrenador en jefe del equipo nacional uruguayo Óscar Tabárez encabeza una sesión de entrenamiento en el Sport Center Borsky en Nizhny Novgorod antes del torneo de fútbol de la Copa Mundial Rusia 2018. Foto: AFP

Egipto, en tanto, fue protagonista de un gran rendimiento colectivo, sin embargo, la ausencia de Mohamed Salah le quitó fuerza en el ataque. Con la derrota, los dirigidos por Héctor Cúper deberán salir a ganar en su próximo partido ante Rusia si desean llegar con chances de clasificar a la siguiente ronda.