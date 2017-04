El Macará venció 3 a 1 a la Universidad Católica en el Atahualpa 

El Macará de Ambato venció 3 a 1 al cuadro de la Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa. El encuentro fue válido por la undécima fecha del Campeonato Nacional.

Los goles fueron marcados para Macará por Juan Tévez, Diego Benítez y Carlos Arboleda. Descontó Jhon Cifuentes para Universidad Católica

En el inicio del partido, el cuadro del Macará salió con intenciones de buscar el arco rival desde los primeros minutos. El cuadro camarata tuvo complicaciones para apoderarse de las acciones y fue cediendo terreno ante la visita.



Promedianto el minuto 7, Tevez y Benitez, refuerzos del Macará, armaron una dupla ofensiva que de poco fue creando peligro en el arco del arquero Galíndez.



Ya con los primeros 15 encima, la chatolei intentó hacerse del dominio del partido pero el mediocampo ambateño se esforzó romper los circuitos del cuadro capitalino.



Ni Defederico ni Cifuentes lograron armar juego a favor del elenco católico y todas sus intenciones morían en el centro del campo. Sin ser más, la visita tenía el control del juego.



Antes de la media hora de juego, el partido decayó en su calidad futbolística. El Macará se aferraba a una propuesta que predominaba en el juego cortado, mientras que la chatolei no encontraba los espacios suficientes para desarrollar su juego en ataque. La marca asfixiante de la visita aprisionó al elenco camarata.



Al minuto 36, el cuadro del Macará tuvo que realizar su primera variante. Se retiró lesionado César Mercado e ingresó Óscar Ayala. Un minuto después, tras un pase de Benítez en el área de la Católica, el argentino Tévez logró escabullirse en medio de los centrales católicos y sacar un remate que venció al portero camarata.



El gol dio confianza a la visita y puso más énfasis en buscar el arco rival para aumentar el marcador. La presión en el área de Galíndez fue más notoria pero el término del primer tiempo dio un respiro a los dirigios por Jorge Célico para replantear el partido en la segunda mitad.



El inicio del segundo tiempo, pese a la renovada actitud de la Católica por lograr el empate, el Macará logró aumentar cifrar a favor. Tras conseguir un tiro libre recostado a la izquierda del área de la Católica, Feraud hizo efectivo el cobro y el excamarata, Diego Benítez, logró conectar de cabeza y puso la segunda para el cuadro ambateño. Corría el minuto 48.



El panorama se complicó más para el plantel de Jorge Célico y tras el segundo tanto de la visita, al minuto 54 Wilmer Godoy fue expulsado. Con 10 jugadores y dos goles en contra, el cuadro camarata comenzó a caer en la desazón.



Promediando el minuto 70, la tónica del partido continuó con el dominio visitante. El cuadro católico trató por todos los caminos de encontrar el descuento pero la férrea saga ambateña seguía inclaudicable.



Los atacantes Patta e Ibarra eran los jugadores más peligrosos de la Católica, pero sus arremetidas no eran fructíferas. La chotalei era más ganas que calidad.



No obstante, el empeño de la Católica tendría su recompensa. Tras una falla de la saga ambateña, el goleador de la Católica, Jhon Cifuentes, logró descontar para los camaratas. Tras un pase de Defederico, el joven delantero venció al arquero Cabral. Transcurría el minuto 76.



El descuento no desanimó al Macará y siguió insistiendo por aumentar el marcador. Los ambateños pasaron de ser un equipo que esperó la iniciativa local en la primera mitad a ser verdaderos protagonistas en la etapa de complemento.



Así fue que el partido aumentó en intensidad, pero siempre teniendo a los ambateños con las acciones más favorables. Al minuto 85, una jugada rápida por izquierda se convirtió en la tercera para el Macará. Tras un escape de Carlos Arboleda, el atacante celeste ingresó al área y encaró a Galíndez. Se lo sacó con una pinta y definió cruzado.



Con la tercera anotación, la visita confirmó su victoria y dejó sin posibilidad de reacción a los locales. Así concluyó el encuentro.



El partido fue dirigido por Jefferson Macías. Asistente 1: Edwin Bravo y Asistente 2: Juan Cruz