El uniforme del árbitro acoge a las marcas

Los árbitros del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol tienen nuevos uniformes, de colores negro, verde y rosa. Además, cuentan con vestimenta para viajes y entrenamientos, que les provee Boman Sports. La empresa ecuatoriana, con sede en Ambato, los patrocina desde el año pasado.

Luis Muentes, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Árbitros de Fútbol, explicó que la compañía también entrega uniformes a los colegiados que pitan en Segunda y en los torneos juveniles, organizados por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).



“Cuando la FEF se encargaba de proveer los uniformes, lo hacía cada tres años. Entonces, había un gran desgaste de los uniformes”, dijo Muentes, quien el año pasado logró un acuerdo con la firma de publicidad Punta Blanca, que consiguió el patrocinio de Boman y de la operadora de televisión pagada TVCable, para dotar de uniformes a los árbitros.



Este es el segundo año consecutivo que los jueces cuentan con el apoyo de la empresa privada.



TVCable entrega un monto mensual a los jueces como ­parte de su patrocinio, que se reparte entre las 19 asociaciones provinciales de los árbitros. Muentes evitó mencionar las cifras, pero reconoció que este ingreso sirve para financiar los proyectos de los colegiados.



Según él, hay filiales provinciales que tienen proyectos de construcción de canchas o salones de reuniones, que se financiarían con el ingreso de más auspicios. “Esto es una ayuda enorme”, recalcó.



Jorge Guschmer, representante de Punta Blanca, reconoce que la primera vez que se sentó a hablar con los ejecutivos de las empresas para presentarles el proyecto, la negociación fue difícil. Esto porque los árbitros no generan simpatía entre los aficionados.



“Es cierto que los árbitros no tienen la importancia de los futbolistas, pero eran un buen nicho para que la marcas se proyectaran. Están presentes en todos los partidos, en la televisión. El nivel de exposición es altísimo”, expresó.



Para él, los resultados durante el primer año de patrocinio fueron buenos. Eso se reflejó en la renovación inmediata del contrato con ambas firmas.



Ronald Spina, representante de TVCable, evitó dar cifras del pago que la compañía realiza. El logotipo de la marca está en los hombros y espalda de los uniformes de los jueces. “Con el auspicio mostramos una forma de apoyar al fútbol ecuatoriano. Para nosotros es clave llevar nuestra marca a todos los escenarios deportivos del país”, dijo Spina.



Santiago Bonilla, principal de Boman Sports, explica que el convenio es rentable, sobre todo para potenciar el nombre de su marca. “Es cierto que la gente no compra las camisetas de los árbitros, como sucede con los equipos, pero ahora todos conocen nuestro nombre”, explicó el ejecutivo.



Boman es una empresa familiar, que en los últimos 12 años tuvo un crecimiento exponencial. Cuentan con 12 tiendas en ocho ciudades. Además, diseñan la indumentaria de siete equipos de la primera categoría. Entre los planteles están: Técnico Universitario y Macará, de la Serie A.