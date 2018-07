U. Católica no ha recibido ofertas de Turquía por Jhon Jairo Cifuente

LEA TAMBIÉN

Desde medios turcos se informó que el delantero ecuatoriano, Jhon Jairo Cifuente, podría convertirse en nuevo jugador del Fenerbahce. Sin embargo, Miguel Almeida, presidente de la Universidad Católica, indicó que no han recibido ninguna oferta oficial.

¿Quién no quisiera tener en su equipo a un delantero que ha marcado 24 goles en 21 partidos? El momento de Jhon Jairo Cifuente lo pone en miradas de clubes internacionales. Por el momento, el ariete ecuatoriano seguirá jugando para la 'Chatoleí', puesto que no ha llegado una oferta en concreto por el 'degollador'.



"He verificado en conjunto con Francisco Egas y puedo afirmar que no hay ninguna oferta de Turquía por John Jairo Cifuente. No hay que darle cabida a una información que no tiene ningún asidero", informó Almeida en diálogo con Radio La Red (102.1 FM en Quito) sobre la posible oferta que llegó desde suelo turco.



El dirigente del 'Trencito Azul' aseguró que buscarán la mejor opción en un futuro para el atacante de 25 años. "Nosotros no hemos encargado a nadie la negociación de Cifuente. El club no va a rifar al jugador, ni a venderlo en 3 reales. No sólo se trata de la plata, también es nuestra responsabilidad velar por el bienestar del jugador y en eso estamos".



A pesar del gran momento que vive el delantero celeste, Miguel Almeida aclaró que el club no tiene ningún apuro en vender a Cifuente. "Es penoso el manoseo que hay por el traspaso de Cifuente. Sabemos que hay muchos interesados por hacer negocios a costilla de un goleador de tanta calidad. El club no está desesperado por negociarlo hasta que no se presente una oferta conveniente".



En caso de una venta del jugador, el presidente explicó que la decisión la toma el club donde milita Cifuente. "La decisión de la venta de Cifuente es potestad exclusiva de Universidad Católica, que es la propietaria de los derechos federativos del jugador. Macará sólo recibiría un porcentaje económico. Ya estamos bien grandecitos para ceder ante cualquier presión".