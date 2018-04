La tradición y el deporte se fusionan en el Austro

Carla Kasent lució sonriente y recibió felicitaciones de sus compañeros, tras la inauguración del II Campeonato Recreativo AME Regional 6. La ceremonia se cumplió EL 6 DE ABRIL DEL 2018 en el coliseo Jefferson Pérez de Cuenca, con la presencia de 24 municipios.

Kasent, de 25 años, fue elegida Señorita de Deportes del certamen. “Soy de la etnia Shuar y no me imaginaba que ganaría. Estoy feliz con la designación, aunque sorprendida”. Ella trabaja como jefa de Contabilidad y Presupuesto del Municipio de Taisha, perteneciente a Morona Santiago.



Usó el traje típico de la cultura Shuar. En su cuello llevó un petai (una suerte de collar), en su cintura apareció un shakap (una cinta con mullos de colores y semillas naturales); mientras en sus brazos y pies sobresalió el makechi (un adorno). Sus orejas las adornó con plumas de tucán.



Carla no es solo belleza. También representará al Municipio de Taisha en baloncesto femenino y espera ser protagonista. A más de esa disciplina, en el campeonato intervendrán seleccionados municipales de fútbol, ecuavóley y baloncesto femenino.



En un colorido desfile, con la presencia de la mayoría de los alcaldes del Austro, también aparecieron el Cholo y la Chola Cuencana. Ellos dieron un toque especial a la ceremonia.



La organización está a cargo del Ministerio del Deporte y de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), Regional 6. El torneo reúne a 10 municipios de Azuay, cinco Cañar y nueve de Morona Santiago. Los escenarios de los cantones servirán para el desarrollo de las competencias en los próximos dos meses.



Según Patricio Barros, director del Departamento Técnico Metodológico de la Zonal 6 Ministerio del Deporte, los partidos se jugarán todos los viernes, a partir de las 11:00. La primera fecha será el 20 de abril, con horario simultáneo, en Cuenca y Gualaceo (Azuay), Cañar y El Tambo (Cañar), Sucúa y Macas (Morona Santiago).



Barros explicó que el torneo se realizará en dos etapas. La primera será una clasificación provincial; mientras en la segunda fase jugarán los dos mejores de cada provincia, en cada disciplina. Las finales de ecuavóley, fútbol y baloncesto serán Sucúa, Cuenca y Cañar.

Este año, en las tres disciplinas, el torneo reunirá a cerca de 2 000 servidores municipales del Austro. Patricio Sharup, integrante del equipo de Taisha, dijo que el torneo sirve para confraternizar y promover el turismo en Azuay, Cañar y Morona Santiago.



Las expectativas de Taisha se centran en la disciplina de fútbol, cuyo objetivo es clasificarse a la fase zonal. Sharup espera que este año no haya problemas con el arbitraje, una de las deficiencias del 2017.



Los campeones reinantes son: Sucúa en baloncesto masculino y femenino, La Troncal en fútbol y Biblián en ecuavóley. La delegación biblianense tiene entre sus figuras a Jorge Armando Calderón, quien portó la tea olímpica en la ceremonia inaugural. El juramento deportivo estuvo a cargo de Viviana Atiencia, destacada basquetbolista de Sucúa.



Durante el desfile, María Elvira Lema y Sara Lema lucieron el traje típico de la Chola del Austro. Sara portaba la bandera de Biblián, con los colores azul y amarillo. Al final, hubo danza ancestral con agrupación Yawuarkanchik, del Municipio de Gualaceo.