Toni Nadal: 'Me sorprendió un poco el nivel de Rafael en Valencia'

Toni Nadal ha afirmado hoy, martes 10 de marzo del 2018, en la presentación del Mallorca Open WTA que le había "sorprendido un poco" el nivel tenístico exhibido por su sobrino y ex pupilo, Rafael Nadal, en la victoria (3-2) de España ante Alemania en los cuartos de final de la Copa Davis disputada el pasado fin de semana en Valencia.

Nadal ganó sus dos partidos ante Phillips Kohlschreiber y Alexander Zverev y dejó el camino expedito para que David Ferrer firmará el triunfo ante el equipo germano en la jornada final.



"A Rafael no lo sigo mucho en los entrenamientos, pero sé que había entrenado poco tras un parón muy largo. La verdad es que le ganó a Zverev, cuarto jugador del mundo, de manera muy clara y no era tarea sencilla porque el alemán ganó el año pasado el Master 1000 de Roma, lo que quiere decir que juega muy bien en este tipo de superficie (tierra batida)", ha señalado Toni Nadal.



Dijo, asimismo, que en el transcurso de partido ante Zverev había detectado que a su sobrino "le faltaban algunos ajustes", algo que consideró "lógico y normal después de no haber jugado durante tanto tiempo".

"El nivel que dio Rafael en la Copa Davis permite augurar que tendrá un muy buen año en tierra batida", ha precisado.



Según el exentrenador del mallorquín, actual número uno del mundo, España será "ligera favorita" en las semifinales de la Copa Davis que disputará ante Francia el próximo mes de abril.

"Ellos, me imagino, elegirán una pista rápida, lo que es una dificultad añadida para el tenista español, que le gusta jugar con un poco más de tiempo, pero tenemos un muy buen equipo con Ferrer, Carreño, Bautista, Rafael, y si todos llegan en buenas condiciones veo a España ligeramente favorita", ha precisado.



Toni Nadal también se ha referido a la decisión de Mallorca de renunciar a la organización de la eliminatoria de la Copa Davis ante Alemania y dijo que ese es un criterio "que se debe respetar".



"Valencia apostó de manera decidida por tener la Copa Davis y creo que le ha salido muy bien, con una plaza de toros llena los tres días de partidos y muchos aficionados alemanes, lo cual, también implica potenciar el turismo. En Mallorca la decisión fue otra y ese criterio también es muy respetable", ha resumido Toni Nadal.