Ecuador celebra el título obtenido en el Sudamericano de Marcha

Con seis medallas de oro, cinco de plata y tres de bronce, Ecuador se apoderó del título general del Sudamericano de Marcha desarrollado el sábado 10 de marzo en Súcua, cantón de Morona Santiago. Las dos únicas preseas doradas que se llevaron los extranjeros fueron Colombia y Brasil.

El torneo reunió a 107 andarines de ocho países, quienes en un circuito de dos kilómetros (uno de ida y otro de vuelta) pugnaron por clasificarse al Mundial de Marcha que será entre el 5 y 6 de mayo en Taicang, China. Los campeones sudamericanos individuales y por equipos se adjudicaron los cupos mundiales directamente.



50 km, damas

Magaly Bonilla fue la más destacada de la delegación nacional, que iscribió a 43 andarines. Ella escribió su propia historia al ser la primera mujer ecuatoriana en cubrir la prueba de 50 km, con récord sudamericano incluido (4:19:43). Detrás terminaron su compatriota Johana Ordóñez y la brasileña Nair da Rosa.



50 km varones

El colombiano James Rendón, campeón panamericano y con tres participaciones olímpicos, definió la medalla de oro a partir del kilómetro 42, tras aprovechar el cansancio del ecuatoriano de los rivales ecuatorianos Claudio Villanueva y David Velásquez. Este último terminó segundo y su compatriota Darwin León fue tercero.



20 km, damas

La brasileña Erica Rocha de Sena, quien se entrena en Cuenca y es pareja de Andrés Chocho, se apoderó del título luego de una disputa cerrada con la ecuatoriana Paola Pérez, quien tuvo que conformarse con la presea de plata. La peruana Kimberly García terminó tercera.



20 km Sub 20, varones

El ecuatoriano Andrés Chocho, quien hace 15 días ganó los 50 km en el Challenger de México, se adjudicó la medalla de oro luego de una competencia reñida con sus compatriotas Mauricio Arteaga y Daniel Pintado, quienes se ubicaron segundo y tercero. El exvicecampeón mundial juvenil, Jonathan Amores, fue cuarto.



10 km Sub 20 damas

La campeona mundial juvenil, Glenda Morejón, no tuvo problemas para superar a sus 13 de adversarias. Desde el inició lideró la prueba con la meta de mejorar su propia marca sudamericana (44:58), pero la temperatura (28 grados centígrados) le privó de su propósito. La colombiana Laura Chalarca y la peruana María Andía terminaron segunda y tercera.



10 km Sub 20, varones

El campeón panamericano juvenil de marcha, David Hurtado también ratificó su favoritismo al ganar la medalla de oro tras superar a los colombianos César Herrera y Sebastián Merchán. Ellos tuvieron que conformarse con el segundo y tercer puestos, tras el dominio absoluto del andarín ecuatoriano.



10 km Sub 18, varones

El marchista ecuatoriano Óscar Patín, oriundo de Bolívar, sorprendió con la medalla de oro en su debut internacional. En esta categoría, la disputa fue con sus compatriotas Andrey Carillo y Jonathan Andrade, quienes alcanzaron las de plata y bronce. Los peruanos y colombianos se ubicaron entre el sexto y décimo lugar. El brasileño Kauan da salva no terminó la prueba.



5 km, damas

María Belén Villalba obtuvo la presea dorara para Ecuador al dejar en el camino a la peruana Donagres Freysi y a la colombiana Lisseth Borrero, quienes tuvieron que conformarse con las de plata y bronce. Villalba, el año pasado, fue campeona de los Juegos Sudamericanos de la Juventud.