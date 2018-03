Tenistas de cuatro países exhiben su talento sobre ruedas

Un torneo fantástico. Así define Nicolás Tardito al campeonato de tenis en silla de ruedas que comienza este jueves 29 de marzo de 2018, en el Quito Tenis y Golf Club. 20 deportistas de Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Ecuador jugarán hasta el domingo, por lograr puntos para el escalafón mundial de la Federación Internacional de Tenis (ITF, por su nombre en inglés).

“El torneo será muy competitivo, conozco a varios de los tenistas. A nivel personal, me he entrenado a doble jornada y hace dos semanas estuvimos en el Barranquilla Open”, dijo Andrés López, segunda raqueta de Ecuador.



En Colombia llegó hasta los cuartos de final, esta vez, quiere llegar lo más lejos posible. “El club cuenta con condiciones ideales para jugar. Necesitamos los puntos que están en disputa para mejorar nuestro ubicación en el ‘ranking’. Dependerá de esa posición para clasificarnos a los Juegos Parapanamericanos del próximo año”, añadió López, que este año también estuvo en el Premundial que se realizó en Estados Unidos.



No practicaba tenis sino hasta hace siete años, que sufrió un accidente de tránsito. “Empecé a entrenarme y gracias a mi posición he podido conocer varios países. He jugado en Argentina, Chile y Estados Unidos. Luego del torneo de Quito, viajaré a Perú y a Brasil. Además de jugar, he podido conocer otras culturas y a otros deportistas”.



Uno de los jugadores internacionales que llegó a Quito es José Pablo Gil, de Costa Rica. “Tengo 22 años y practico el tenis en silla de ruedas desde hace un año y medio, después que sufrí un accidente”.

Cuando conoció que se organizaba en Quito el torneo ITF se animó a venir. “En mi adolescencia jugaba tenis y vine a un torneo Future en Manta”, recordó José Pablo, quien vino acompañado de sus padres, “que además son mis entrenadores. Mi padre, en especial, me ayuda con la preparación física”.



Pese a tener experiencia en la práctica del tenis, “me costó mucho adaptarme a jugar sobre la silla de ruedas. Desplazarse en la cancha tiene sus complicaciones”. Pese a ello, ya suma tres torneos internacionales y un título, “en el cuadro consolación en Barranquilla. Estoy sumando mis primeros torneos”, afirmó.



Carolina Lasso es campeona nacional desde hace ocho años. El sábado anterior organizó una clínica de tenis en silla de ruedas para niños y damas. “Con la Federación Ecuatoriana de Deportes para personas con discapacidad física estamos trabajando en la masificación del deporte. Queremos formar un semillero”.



Carolina jugará el torneo femenino, en el que se enfrentará a Zuleiny Rodríguez, de Colombia, Sofía Oquendo, de Chile; Natalia Mera y Alexandra Meza, de Ecuador. “Son jugadoras que cuentan con experiencia, pero quiero lograr el título de campeona”.