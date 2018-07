Djokovic apoya a Croacia en el Mundial, un diputado serbio le insulta

LEA TAMBIÉN

La estrella de Serbia, Novak Djokovic, recibió insultos de un diputado del partido de centro derecha en el poder de ese país, quien ha considerado “idiotas” a sus compatriotas que apoyen a Croacia en el Mundial, como lo ha hecho el tenista.

“Únicamente los idiotas pueden apoyar a Croacia. Novak, ¿no te da vergüenza?”, escribió en Twitter Vladimir Djukanovic, diputado del Partido Serbio del Progreso (SNS), al que pertenece el presidente de ese país, Aleksandar Vucic.

“Apoyo a Croacia (...) Me gustaría verles levantar el trofeo”, dijo desde el torneo de Wimbledon el serbio Djokovic.



Unas semanas antes del Mundial, el exnúmero 1 de la ATP había publicado en su cuenta de Instagram una foto en compañía de jugadores croatas, entre ellos Luka Modrić e Ivan Rakitić.



En los cuartos de final, los bares y cafés del centro de Belgrado se llenaron de gente que seguía el Rusia vs. Croacia y el apoyo mayoritario era para los anfitriones del Mundial y no para su país vecino.



Desde sus vacaciones en Grecia, el diputado Djukanovic publicó un video en el que dice: “Los que dicen que Nole (Djokovic) ha pedido que se apoye a Croacia me enfadan mucho. No tengo que hacer lo que diga Djokovic. Creo precisamente que por eso es un idiota”.



“Lo repito, todos lo que apoyen a Croacia contra Rusia son psicópatas y locos, que están para ser internados”, insistió Djukanovic.



“Djokovic es un héroe nacional y le doy las gracias por ello. Pero apoyar a Croacia, ¿cómo no le da vergüenza? Muchos serbios de Krajina (región de Croacia en el que los serbios eran mayoritarios) le han apoyado y él apoya al país que les ha perseguido”, señaló el diputado.



Novak Djokovic, nacido el 22 de mayo de 1987, en Belgrado, actual capital de Serbia y excapital de la desaparecida Yugoslavia, vivió de cerca la cruenta guerra de los Balcanes. Esa guerra enfrentó entre 1991 y el 2001 a serbios con croatas, bosnios y albaneses.



De padre serbio, Srdjan, y madre croata, Dijana, Djokovic creó en 2007 una fundación que lleva su nombre, con distintos proyectos para el apoyo a niños huérfanos a causa de la guerra, jóvenes que necesitan atención médica que no les proporciona su país o intervenciones en caso de catástrofe.​



Milojko Pantic, un célebre comentarista deportivo de la época yugoslava, estimó que la “Serbia ciudadana” apoyó a Croacia en cuartos mientras que la Serbia “clero-nacionalista y chovinista” soñaba con ver “a Rusia aplastando a Croacia”.



El presidente Aleksandar Vucic sostuvo que él apoyó a los rusos en los cuartos ante los croatas. “Apoyé a Rusia, estoy en mi derecho. Serbia es una sociedad democrática y cada uno tiene derecho a apoyar a quien quiera”, dijo.



Croacia jugará el miércoles 11 de julio del 2018 contra Inglaterra en las semifinales del Mundial.



Serbia formaba parte del Grupo E de este Mundial, en el cual quedó eliminada en la primera fase, en una llave en la que se clasificaron Brasil y Suiza.







