Técnico no logró la recaudación esperada ante Barcelona SC en Ambato

La directiva de Técnico Universitario no consiguió la recaudación esperada en el partido ante Barcelona SC. Según el reporte inicial, en el partido jugado este domingo 25 de febrero en el estadio Bellavista de Ambato, pagaron su entrada 5454 personas y eso dejó una recaudación de USD 79 325. La directiva del rojo calculaba recaudar sobre los USD 100 000.

Los altos costos de las entradas influyeron en la asistencia de público. Técnico decidió cobrar USD 15 el boleto a general, USD 30 la tribuna y USD 100 el palco. A pesar de los reclamos de los hinchas de Barcelona, esos precios se mantuvieron y el estadio no se llenó. La general asignada para los hinchas de Técnico tampoco lució repleta como era la aspiración de los directivos.



Este lunes se conocerá en la Asociación de Fútbol Profesional de Tungurahua cuanto recibe el ‘Rodillo’ con los gastos de programación. Alberto Jara, el vicepresidente del equipo ambateño, calculó durante la semana que en gastos se van sobre los USD 50 000.



Curiosamente, Mauricio Jara, otro integrante del Directorio, declaró en radio Centro de Ambato que no era importante la taquilla sino los puntos. “Que se vendan 5 000 entradas nos quedamos satisfechos. No nos interesa la plata, lo que queremos son los punto”, dijo. Sin embargo, Técnico Universitario perdió 1-0 ante Barcelona en un partido en el que Ariel Nahuelpan falló dos penales.