El suizo Joseph Blatter confirma contactos con justicia de EE.UU.

El ex presidente de la FIFA Joseph Blatter admitió hoy, 21 de abril del 2017, que tiene contactos con la justicia de Estados Unidos, según explicó sin dar más detalles en declaraciones a medios locales, a los que también anunció la publicación, dentro de un año, de un libro con "noticias explosivas".

Blatter confirmó contactos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en el marco de la investigación por corrupción al organismo rector del fútbol mundial. El suizo no está formalmente acusado en ese proceso, aunque sí es investigado por la fiscalía suiza.



"No he escuchado nada sobre el Fiscal General desde septiembre de 2015", afirmó. Blatter renunció a la FIFA en 2015 tras las múltiples denuncias de corrupción contra el organismo, que presidió desde 1998. Exfuncionarios afirman que hasta USD 80 millones se desviaron a favor del suizo.



Por lo pronto, el Comité de Ética del ente lo suspendió hasta 2021 para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol. Blatter, sin embargo, niega toda responsabilidad. "Yo no tomo nada que no me corresponda", aseguró. Para Blatter, los números rojos de la FIFA son incomprensibles.



"Cuando tuve que irme, habíamos ganado dinero y logrado buenos resultados", dijo. "Bajo mi liderazgo, las reservas de la FIFA llegaron a USD 1 500 millones y a USD 1 000 millones en efectivo", agregó.



Pero en su último informe, el organismo reveló que tuvo resultados negativos debido, entre otros, a los gastos legales para afrontar los escándalos de corrupción y a "inversiones imprudentes" como el Museo del Fútbol, ideado por el suizo.