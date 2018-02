Spartans y U. Central ganaron en la apertura del Interclubes

Spartans en damas y Universidad Central en varones fueron los primeros ganadores del Torneo Interclubes, que comenzó el viernes en el coliseo Julio César Hidalgo.

Con el afán de dar continuidad a esta actividad y a los jugadores que surgen de los torneos colegiales y las selecciones de Pichincha, se organizó este torneo, denominado Copa Oro y Grana.



Spartans logró la primera victoria en el torneo al doblegar a Universidad San Francisco por 84 a 32.



El conjunto dirigido por Manuel Albán contó con el aporte de jugadoras como Micaela Nieto y Melanie Cevallos, con experiencia y títulos en torneos colegiales.



El poder ofensivo de Spartans se evidenció en todo el partido. Los marcadores en los cuatro períodos fueron: 15-7, 37-11, 57-19 y 84-32. Fue en los 10 minutos finales cuando el equipo guerrero logró su mejor producción de puntos, 27.



Fernanda García fue la mejor encestadora del partido, con 25 puntos para Spartans. Fue efectiva en la media distancia al conseguir 4 canastas triples.



Luego del partido se realizó la inauguración donde desfilaron los 12 equipos participantes, seis masculinos y seis femeninos.



En horario estelar se enfrentaron la Universidad Central con Alfa, equipo que debuta en los torneos interclubes de Pichincha.



“Algunos de nosotros volvimos a jugar en este coliseo después de muchos años, otros lo hicieron por primera vez”, dijo Accel Barona. Con un grupo de amigos de los colegios del sur de Quito decidieron participar en este torneo. “Trabajamos por tres meses, no se hizo un buen partido pero estamos seguros que podemos mejorar”, añadió.



En efecto, Universidad Central, conducido por Alfredo Salgado y Sebastián Bedoya, venció por 85 a 36.



La diferencia fue mucho más amplia en los primeros 20 minutos de juego. En la segunda parte del cotejo, Alfa mostró mucho pundonor, y tras superar los nervios iniciales, sus jugadores convirtieron canastas que fueron aplaudidas por las 150 personas que llegaron al Julio César Hidalgo.



Los marcadores parciales, de los cuatro períodos fueron: 27-4, 43-13, 79-21 y 85-36.



Accel Barona fue el jugador más destacado de su equipo con 11 puntos; en cambio, Alfredo Salgado, sumó un total de 32 puntos para U. Central.



Además, Salgado alcanzó cinco canastas triples.



Sebastián Bedoya sumó 12 puntos, incluidas dos canastas triples. “Estamos acoplándonos. Recibí la invitación de Alfredo Salgado para jugar con el grupo”, dijo Bedoya.



La Copa Oro y Grana continuará el martes desde las 17:00 con los cotejos Spartans vs. Rumiñahui, y Universidad San Francisco vs. U. Católica, en damas. A las 20:00 se enfrentarán Udla con Spartans, en varones.