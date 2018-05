Schürrer trata de salir de la peor campaña del Independiente del Valle

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Independiente del Valle atraviesa el peor momento en sus ocho años en la Serie A. Con el DT argentino Gabriel Schürrer, los rayados acumulan cinco derrotas consecutivas y se frenaron en la tabla con sus 20 puntos.

Los malos resultados provocaron un llamado de atención de la directiva a los futbolistas y al cuerpo técnico del club.



“En todos estos años que llevo en el equipo, jamás me tocó vivir un momento así. No nos sale nada bien. Esperamos ganar para no perder más distancia del puntero”, dijo el zaguero Fernando León.



Independiente se enfrentará a LDU el sábado, a las 12:00, en el estadio Olímpico Atahualpa, por la fecha 16 del campeonato.



Schürrer tendrá tres ausencias en el equipo titular para tratar de frenar al puntero del torneo. Los rayados no contarán con los suspendidos León y Cristian Pellerano. Ambos fueron expulsados en el último juego en Ambato.

Tampoco podrá jugar el capitán Sebastián Méndez, porque aún cumple su proceso de recuperación, tras una cirugía.



“No podemos perder más puntos. Hemos exigido que el equipo reaccione para empezar a pelear en la segunda etapa. Ganar ante Liga sería una motivación para el grupo”, dijo el gerente, Santiago Morales.



Su rival del sábado, el entrenador albo Pablo Repetto, considera que los rayados tienen potencial para mejorar su ubicación en la tabla de posiciones (son sextos).



“Siempre han sido protagonistas y tienen buenos jugadores”, expresó el estratega azucena sobre los negriazules y, por ello, agregó “que no deberían estar en esa posición”.

Según su análisis, los equipos atraviesan malas rachas; tal como le pasó a Liga el año pasado, cuando llegó a estar cerca de la zona del descenso en el primer semestre del año.



Ahora es diferente. La ‘U’ está en la punta del torneo, un puesto que asumió hace tres semanas cuando se impuso ante Barcelona, en el Monumental. Lidera con 34 puntos y cuatro de ventaja sobre Barcelona, su escolta. Además, está invicto en su casa.



Repetto guarda cautela sobre la posición de líder. “Sobre el final veremos si estamos en la capacidad de ganar la etapa, pero hoy no podemos anticipar nada, porque todo está muy parejo”.



Para el compromiso, el técnico mantiene la duda sobre la presencia de Johan Julio y Christian Cruz. El primero tiene una dolencia muscular, mientras que el ‘Chavo’ se recupera de una distensión.



Ambos serán evaluados hoy y se resolverá si entrarán en la nómina de los concentrados. La lesión de Cruz es más complicada, por lo cual estaría descartado. El uruguayo Gastón Rodríguez, relegado a la suplencia, es opción en el ataque.