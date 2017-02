Saraguro cuenta con cinco escuelas formativas

Tres parroquias del cantón lojano de Saraguro tienen escuelas deportivas de formación. Entre 350 a 400 alumnos, de seis a 14 años, practican las disciplinas de atletismo, baloncesto, fútbol, lucha y levantamiento de pesas.

Los beneficiados pertenecen a las parroquias de Selva Alegre, El Paraíso de Celen y Manú. En cada localidad y por disciplina, hay un Comité de Padres de Familia. Este se encarga de vigilar su funcionamiento. Además, los progenitores son el soporte para todas las actividades que se realizan.



Este año se abrirá una nueva sede y será en Sumaypamba. Esta parroquia está cerca del cantón azuayo de Santa Isabel. La idea, a largo plazo, es que las 10 parroquias de Saraguro tengan este beneficio. Los sectores aún no considerados tienen un monitor que colabora con niños y adolescentes.



Según Efraín Pachar, presidente de la Liga Deportiva Cantonal de Saraguro, en la cabecera cantonal existe un porcentaje mayor de indígenas. Sin embargo, “en todo el cantón hablamos de la participación de un 70% de población mestiza y un 30% de indígena”.



Antes del arranque de las escuelas formativas se organiza un campeonato estudiantil, con alumnos que cursan hasta décimo de educación básica. Allí, cinco monitores contratados por la Liga Cantonal de Saraguro son los encargados de seleccionar a los estudiantes para las diferentes disciplinas.



Pachar cuenta que, en el 2016, la Liga Cantonal de Saraguro recibió una asignación de USD 39 826 del Ministerio del Deporte. Para este año, en cambio, se aprobó un presupuesto de USD 37 479. Ante esa reducción dice: “tenemos que darnos modos para hacer alcanzar el dinero, por lo que se requiere autogestión”.



Ese dinero sirve para todas las actividades del año, incluido el financiamiento de las escuelas de formación. Para la adquisición de implementos deportivos, previo a la iniciación de las escuelas formativas, se recibió un aporte del Municipio de Saraguro, que entregó USD 1 700. Ese apoyo es parte de autogestión.



Cada año, de las escuelas de atletismo, baloncesto, fútbol, lucha y levantamiento de pesas se selecciona a los representantes de Saraguro para su participación en los Juegos Deportivos Intercantonales. El 2016 fue en Chaguarpamba y este año será en Catamayo, previsto para agosto próximo.



De los Intercantonales, en cambio, los deportistas son ‘reclutados’ para las selecciones provinciales de Loja, hasta la categoría Sub 16. Los mayores de esa edad, siguen practicando su disciplina favorita, aunque ya no tienen torneos oficiales, salvo topes con los cantones lojanos e incluso azuayos. Son organizados por la Liga Cantonal, en coordinación con los padres de familia.



Pachar, quien desde 5 de febrero del 2016 está al frente de la Liga Cantonal de Saraguro, destaca que las escuelas de formación duran todo el año. Por los servicios profesionales de tres horas diarias, cada monitor cobra USD 250 al mes. Ese dinero sale de la asignación del Ministerio del Deporte.



Para los niños y adolescentes, lo más motivante es practicar deportes, sin importar en qué tipo de escenario tengan que competir. El apoyo de sus padres es fundamental, porque algunos viven lejos de las escuelas de formación.

Los alumnos están en constante actividad con los campeonatos de fútbol, atletismo, lucha, levantamiento de pesas y baloncesto.

Según Pachar, “la Ley del Deporte no nos permite organizar campeonatos para categorías absolutas”. No obstante, con autogestión se realizan torneos para deportistas de 15 a 18 años, y sénior.