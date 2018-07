Sampaoli pide más tiempo para su proyecto futbolístico en Argentina 

LEA TAMBIÉN

Jorge Sampaoli apuesta a continuar como seleccionador de Argentina para impulsar un proyecto a largo plazo en el fútbol nacional, pese a que la temprana eliminación en el Mundial de Rusia 2018 que puso en duda su continuidad.

Sampaoli firmó en 2017 un contrato por cinco años y si bien reconoce que cometió errores en Rusia, pide tiempo para desarrollar su plan y que la selección nacional no sufra un nuevo cambio de timón, después de los ochos entrenadores que tuvo en los últimos doce años, indicaron hoy a dpa fuentes de la selección. "Si se cree en los proyectos, hay que saber que requieren tiempo. Pedir un cambio de proyecto es cambiar una vez más", señalaron las fuentes. La selección subcampeona en Brasil 2014 cayó el sábado por 4-3 ante Francia y quedó eliminada en los octavos de final, en la peor actuación de Argentina desde el Mundial de 2002.

Sampaoli recibió fuertes críticas. El proyecto del técnico no logró potenciar a Lionel Messi, lamáxima figura del plantel, que lució desdibujado y por debajo de su nivel en Rusia 2018, ni consiguió armar un equipo estable y con identidad de juego. Sampaoli nunca repitió la misma formación en los 15 partidos que dirigió desde que asumió en junio de 2017. La rescisión del contrato de Sampaoli tendría un costo de cerca de 20 millones de dólares para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), según informa hoy la prensa argentina. El presidente de la AFA, Claudio Tapia, no hizo declaraciones aún acerca de si respaldará o no la continuidad del técnico, aunque la cifra millonaria que debería pagarle para despedirlo frenaría una decisión en ese sentido y lo obligaría a esperar a que Sampaoli dé un paso al costado. Desde el Mundial de Alemania 2006, la selección argentina tuvo ocho técnicos distintos.