Sampaoli llama a Higuaín y prescinde de Dybala e Icardi en amistosos

El técnico de la selección argentina de fútbol, Jorge Sampaoli, convocó a Gonzalo Higuaín y Diego Perotti y decidió prescindir de Paulo Dybala y Mauro Icardi para los amistosos de fines de marzo ante Italia y España.

Argentina se medirá el 23 de marzo con Italia en el estadio del Manchester City, en el Reino Unido; y el 27 hará lo propio ante España en el Wanda Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid.

En la nómina de futbolistas que juegan en Europa destacan las presencias de Higuaín y Perotti, que acompañarán a Lionel Messi, Sergio Agüero y Angel Di María entre los atacantes. En cambio, Sampaoli decidió no convocar a Dybala e Icardi, que quedaron como reservas.

El futbolista de la Juventus "es un jugador extremadamente valioso", reconoció Sampaoli. Dybala seguirá bajo observación si se recupera de la lesión y del bajón futbolístico que atraviesa, puntualizó Sampaoli al dar la lista.

El seleccionador aseguró que su objetivo hoy es "aprovechar el gran momento que tiene Leo (Messi) hoy, un momento único de cara al Mundial". "Esperamos que esa particularidad del momento de Leo nos haga soñar", deseó en la conferencia de prensa que brindó en el predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad bonaerense de Ezeiza.

El entrenador no descartó juntar a Messi con Sergio Agüero e Higuaín en el ataque. "Si tengo tantos goles y si los puedo complementar sería mucho más satisfactorio. Está en la chance del entrenador ver cómo esos jugadores pueden potenciarse juntos", remarcó. Sampaoli aseguró que vio a Higuaín "maduro, sereno, convencido de que puede hacer un gran Mundial". Sampaoli advirtió que España "va a ser un rival muy complejo" porque lleva un "proceso bastante afianzado", pero confió en que el partido con Italia será distinto porque atraviesa un momento de renovación.

Reconoció sin embargo que "no hubiera sido lo idealjugar con España e Italia con tan poca antelación" al Mundial, como tampoco se mostró entusiasmado con viajar a Israel para otro amistoso el 9 de junio. "En la planificación original habíamos previsto, desde lo deportivo, que nuestra estadía en Barcelona fuera donde se jugaran los amistosos, pero no se pudo:hay que cumplir con la obligación de ir a jugar a Israel", declaró. Argentina encabezará el Grupo D en el Mundial de Rusia 2018, que compartirá con Islandia, Croacia y Nigeria. "Tenemos que construir una etapa que nos llene de ilusión. Estamos convencidos de que podemos hacer un gran Mundial desde el disfrute y desde la búsqueda, no desde la presión", destacó Sampaoli tras detallar a los jugadores que llevará a la gira previa al campeonato en Rusia.

El seleccionador aseguró que tiene en un 80 por ciento armada la lista de jugadores para Rusia. "El otro 20 por ciento es lo más complejo de definir, la comparación de jugadores de fútbol nos hace cambiar todo el tiempo", señaló. Su objetivo es "que ese 20 por ciento potencie al otro 80 por ciento", aseguró. Decidió en tanto no apelar a la lista de 35 jugadores que permite ahora la FIFA convocar antes del Mundial,sino que mantendrá el número de 23 para no tener que desvincular a jugadores que hayan estado entrenando con el grupo. La lista de jugadores convocados, a los que se sumarán luego los jugadores de la liga local:



Arqueros: Sergio Romero, Nahuel Guzmán y Wilfredo Caballero. Defensores:Federico Fazio, Ramiro Funes Mori, Marcos Rojo, Gabriel Mercado, Nicolás Tagliafico, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña, Eduardo Salvio.

Mediocampistas:Leandro Paredes, Javier Mascherano, Ever Banega, Giovani Lo Celso, Manuel Lanzini, Lucas Biglia y Angel Di María.

Delanteros: Lionel Messi, Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Diego Perotti. En reserva quedaron Dybala, Icardi, Emanuel Mammana, Ángel Correa y Alejandro Gómez.