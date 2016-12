Russell Westbrook explota sin Durant y es la figura actual de la NBA 

¿LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant? No, el jugador del momento en la liga norteamericana de baloncesto es Russell Westbrook, que está jugando la temporada de su vida liderando a los Oklahoma City Thunder.

Su serie de siete triple-dobles consecutivos, es decir, siete veces en las que logró al menos diez puntos, diez asistencias y diez rebotes, es la más larga desde que Michael Jordan lograra la misma cifra en 1989 y la segunda más larga desde las nueve ocasiones de Wilt Chamberlain en 1968.

Desde que Durant dejó Oklahoma este verano (boreal) camino de Golden State, Westbrook ha explotado. Sus promedios en 26 partidos son de 30,5 puntos, 10,5 rebotes y 10,6 asistencias.

Cómo nos gusta la combinación Westbrook + Cámara Phantom. 🆒 pic.twitter.com/pMFOR8k8hC — NBA Spain (@NBAspain) 14 de diciembre de 2016

Con esos números, el base aspira a unirse a Oscar Robertson (1961-62) como los únicos jugadores capaces de promediar un triple-doble en toda la temporada. No obstante, el jugador de 28 años no quiere aún saber nada de eso. Admite que es un honor ser nombrado junto a leyendas como Jordan, Chamberlain y Robertson, pero su único objetivo asegura que es ganar el siguiente partido. "Esto empieza a ponerme de los nervios. Si logro un triple-doble, bien. Si no, pues no. Déjenme simplemente jugar", se quejó Westbrook el miércoles, cuando ante Utah Jazz se quedó en 27 puntos, seis rebotes y cinco asistencias y vio perder a su equipo por 109-89.

Westbrook lidera la lista de triple-dobles esta temporada con 12. El resto de jugadores de la liga suman 16. Su sobresaliente comienzo de campaña coincide con la salida de la otra gran estrella del equipo, Kevin Durant, que como agente libre prefirió firmar con el subcampeón de la liga, Golden State Warriors. Pero quizá los fans de la NBA deberían haber visto venir esta explosión.

Westbrook ya sumaba 37 triple-dobles antes de empezar la temporada, el segundo jugador en activo con mayor número tras Lebron James. El base de los Thunder está ahora el sexto en la lista histórica, diez por detrás de Larry Bird (59).

Robertson es el líder histórico con 181. Además, cuando Durant se perdió 55 partidos en la temporada 2014-2015 con un pie roto, Westbrook hizo el mejor registro de triple-dobles de aquel campeonato con 11, todos menos uno sin Durant en el campo. "Yo siempre afronto cada noche con la misma mentalidad", advirtió el base. "No cambia nada de lo que hago. Siempre salgo a competir al máximo nivel cada noche, con o sin racha". Pero Westbrook casi necesita hacer esas cifras si quiere mantener a los Thunder en un nivel competitivo.



El equipo es 9-3 cuando el jugador anota por encima de diez en los tres rubros y 6-8 cuando no lo hace. "Soy un fan suyo", aseguró Jordan, quizá el mejor jugador de la historia y gran dominador de la NBA en los años 90. "Cuando lo veo jugar veo gran parecido con la forma en la que yo jugaba al basket". Westbrook tiene buena opciones de ser declarado por primera vez MVP, premio al mejor jugador de la liga regular. Pero, al menos en sus declaraciones públicas, el ego no está entre sus prioridades. "Sinceramente, eso me da igual. Yo solo quiero ganar partidos. Para mí el campeonato es lo más importante", señaló Westbrook, que llegó a Oklahoma en 2008 y nunca logró el anillo de campeón.