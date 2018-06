El partido inaugural del Mundial fue una fiesta para Rusia al golear 5-0 a Arabia Saudita

LEA TAMBIÉN

El partido inaugural del Mundial de Rusia 2018 registró este jueves 14 de junio de 2018, la primera goleada en el estadio Luzhniki. El conjunto anfitrión inició con pie derecho la cita ecuménica al golear 5-0 al combinado de Arabia Saudita en el que significó el debut de estas selecciones en el Grupo A.

Yuri Gazinskiy (12’), Denís Cheryshev (44’, 90+1’) y Artem Dzyuba (71’) y Aleksandr Golovin (90+4’) anotaron los goles para el conjunto anfitrión y significan los tres primeros puntos del conjunto ruso.



El cotejo se inició con cierto dominio de Arabia Saudita, pero el conjunto local respondió con dos tiros de esquina antes de los primeros 10 minutos del encuentro. La insistencia en el ataque ruso dio sus frutos dos minutos más tarde a la salida de un córner desde la derecha. Yuri Gazinskiy se elevó dentro del área y con un potente remate de cabeza inauguró el marcador en el Mundial de Rusia 2018.



El conjunto local pudo aumentar el marcador al 15 pero el golero Al Mayoof desvió el balón al córner. La respuesta de Arabia Saudita llegó al 21 cuando Al Sahlawi remató al arco sin precisión. A partir de esta acción, Arabia Saudita tuvo más posesión del balón, mientras Rusia esperó en su propio campo.

Sin embargo, cuando estaba por finalizar el primer tiempo, Aleksandr

Golovin robó el esférico en tres cuartos de campo, habilitó a dos compañeros y la jugada la terminó Denís Cheryshev quien remató dentro del área para anotar el segundo gol ruso.

El mediocampista de Rusia Denis Cheryshev (centro) anota el segundo gol para su Selección ante la salida de Arabia Saudita Abdullah Al-Mayouf durante el partido de fútbol del Grupo A de la Copa Mundial Rusia 2018. AFP



Para la segunda parte, Arabia Saudita saltó al campo de juego buscando descontar en el marcador. Y casi lo consigue al 55 con una llegada en profundidad de Taiseer Aljassam que no pudo concretar Al Sahlawi. Cuando parecía que el sopor invadió el Luzhniki, Rusia volvió a atacar con no menos de dos opciones buscando el tercer gol. El ingreso del corpulento Artem Dzyuba, permitió que Rusia cumpla su cometido de golear en el debut. Nuevamente Aleksandr Golovin recostado por izquierda, elevó un centro y Dzyuba con un espléndido remate de cabeza marcó el tercero para el anfitrión.



Cuando se jugaban los minutos de adición, se produjo un saque largo desde la defensa, y Denís Cheryshev recibió el esférico y con un zurdazo excepcional anotó el cuarto gol ruso. Pero habría tiempo para una anotación más. Al minuto 90+4' Aleksandr Golovin cobró un tiro libre desde la derecha. Con un magistral remate de pierna derecha, el balón sobró la barrera por fuera ante la desesperación del golero Al-Mayoof que no pudo evitar por quinta ocasión la caída de su arco.



Rusia jugará en la segunda fecha del Grupo A ante Egipto el 19 de junio (13:00 hora de Ecuador) mientras que Arabia Saudita jugará ante Uruguay el martes 20 de junio (10:00 hora de Ecuador).





El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad argentina Néstor Pitana.



Alineación de la Selección de Rusia:



Alineación de la Selección de Arabia Saudita:



