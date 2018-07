Hinchas argentinos piden la salida de Sampaoli y el valor de la rescisión del contrato se asigne a obras públicas

LEA TAMBIÉN

Apenas consumada la derrota de la selección de Argentina ante Francia, uno de los principales apuntados por la eliminación del elenco nacional del Mundial de Rusia fue el entrenador, Jorge Sampaoli, por el que por estos días en el seno de la AFA no quieren su continuidad.

En medio de una ola de rumores, el DT descartó una posible renuncia a su cargo. Lo dejó en claro en la conferencia de prensa posterior a la caída frente a los galos, cuando aseguró que no evalúa irse. De hecho, planea presentar a Claudio Tapia el plan 60+6 con el que busca una renovación profunda.



Por lo bajo, los dirigentes hicieron saber su postura: no desean que continúe y esperan que dé un paso al costado. Pero si Sampaoli no se aleja por su cuenta deberán abonarle unos USD 22 millones, el dinero que le corresponde en caso de ser despedido. Su contrato se extiende hasta después del Mundial de Qatar 2022.



En este contexto, las voces críticas de los hinchas no se hicieron esperar. Muchos expresaron su descontento no solo con el desempeño del oriundo de Casilda al mando del banco de la Selección, sino también ante una hipotética permanencia en el puesto. Y en la plataforma change.org están juntando firmas para que renuncie y además, para que la AFA done la suculenta suma de dinero que le pagaría en concepto de rescisión de contrato con el fin de llevar a cabo distintas obras de bien público.

La continuidad de Jorge Sampaoli al frente de la Selección está en discusión

"No somos una agrupación. Somos un grupo de argentinos que sintió lo que todos. Somos las víctimas de una bochornosa conducción que nos dejó sin Mundial, sin Messi y sin futuro para nuestro fútbol", reza el texto que acompaña la solicitada impulsada por la agencia de publicidad Humo Rojo.



Y agrega: "Pero mucho más nos duele ver cómo la palabra dolor se convierte en dólar dejando a 40 millones de argentinos con otros deseos sin cumplir, ¿o no creés que los 20 palos verdes de la cláusula de Jorge Sampaoli podrían ser más útiles calefaccionando escuelas, mejorando clubes carenciados o arreglando rutas, que pagando la cuenta 'all inclusive' de un estresado ex DT de la Selección Argentina?".



Hasta el momento, la curiosa petición suma más de 130 firmas. Mientras tanto, el futuro de Sampaoli es un tema que, por las posiciones radicales suya y de la AFA, parece se resolverá en medio de un escenario de conflicto.



