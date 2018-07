‘El balón habla’: las 10 mejores frases del día en Rusia

LEA TAMBIÉN

Hablan los jugadores, hablan los entrenadores, hablan los aficionados y los periodistas. Esta es una selección de las 10 mejores frases del viernes 13 de julio de 2018 en el Mundial de fútbol de Rusia 2018:

1. ‘Es el mejor Mundial de la historia’



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, al hacer balance del Mundial de Rusia.



2. ‘No me interesa lo más mínimo’



El delantero francés Antoine Griezmann sobre la posibilidad de conseguir el Balón de Oro el domingo en la final Mundial de fútbol ante Croacia.



3. ‘No nos fijamos en los galardones individiduales’



El técnico de Bélgica, el español Roberto Martínez, sobre la posibilidad de que su delantero Romelu Lukaku obtenga la Bota de Oro para al goleador del Mundial en el partido de mañana por el tercer puesto frente a Inglaterra.

El mediocampista croata Ivan Rakitic en una conferencia de prensa en el Roschino Arena, a las afueras de San Petersburgo, el 29 de junio de 2018, durante el torneo de fútbol de la Copa Mundial Rusia 2018. Foto: AFP.



4. ‘Será un día histórico para toda la plantilla y para toda Croacia. El domingo habrá 4,5 millones de jugadores en el césped. Es el partido más importante de nuestras vidas’



El futbolista croata Ivan Rakitić sobre la final que Croacia jugará el domingo ante Francia)



5. ‘Yo animo a Djokovic en Wimbledon. Me gustaría verle jugar la final y espero que los dos seamos campeones el domingo’



El futbolista croata Ivan Rakitić sobre la posibilidad de que el serbio Novak Djokovic se corone campeón de Wimbledon, pidiendo a Croacia y a Serbia que dejen atrás su tensa rivalidad.







6. ‘Honestamente, no sé por qué los muchachos lo hicieron’



El técnico inglés Gareth Southgate sobre el intento de sus jugadores de marcar el empate ante Croacia en su derrota en semifinales en una de las imágenes más curiosas que deja el Mundial de fútbol de Rusia.



7. ‘Esperamos que una nueva época comience en Rusia. Todos quieren jugar al fútbol’



El entrenador ruso Stanislav Cherchesov sobre el efecto del Mundial en Rusia.



8. ‘En este momento estoy muy cerca de ser neutral’



El actor y cantante estadounidense Will Smith, que actuará en la ceremonia de clausura del Mundial, al explicar por qué no tiene favoritos en la final.



9. ‘Si vas al diccionario y buscas la palabra progreso, pone 'hacer las cosas mejor en comparación con el pasado'. Eso es progreso, y el VAR es progreso para el fútbol’



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre la aplicación del videoarbitraje por primera vez en un gran torneo internacional.



10. ‘Messi no se puede discutir, es de los que nos hace soñar desde hace 10 años y va a seguir haciéndonos soñar’



Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sobre el astro argentino Lionel Messi, que apenas brilló en el torneo.







