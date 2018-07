Ante Dinamarca fue el momento de ‘mayor presión’ para Croacia, según Mario Mandžukić

LEA TAMBIÉN

Para Croacia, “la mayor presión fue ante Dinamarca” en los octavos de final del Mundial de Rusia-2018, y no antes de jugar contra Inglaterra el miércoles, aseguró el lunes el experimentado delantero Mario Mandžukić.

“La mayor presión la tuvimos contra Dinamarca (en octavos)” y no ahora de cara a la semifinal contra Inglaterra el miércoles, ya que “tanto yo como mis compañeros realmente disfrutamos estar en esta etapa” del Mudial.



“Un poco de presión”



“La mayor presión fue antes del partido contra Dinamarca, hubo mucha presión, nos sentimos mejor en este punto, hay un poco de presión, pero realmente nos beneficiamos del hecho de estar en esta etapa de la Copa del Mundo, aseguró el delantero de la Juventus”.



Para su compañero de equipo Andrej Kramaric, no podríamos imaginar estar en esta etapa de la competencia “durante la fase de grupos” al igual que no podemos imaginarnos ahora en la final, solo nos estamos centrando en el partido que está por llegar.



Según Kramaric, del Hoffenheim, sería “un gran logro jugar en una final de la Copa del Mundo y haremos todo lo posible para tratar de lograrlo”.

Inglaterra, rival “hambriento”



“Creo que Inglaterra estuvo entre los favoritos desde el comienzo de la competencia”, aseguró Kramaric. “Es un equipo joven y hambriento sin grandes estrellas de cine. No será fácil para nosotros”.



Mandzukic dijo que en el campamento de Croacia a los ingleses “Los respetamos mucho, tenemos una buena opinión de ellos como equipo y como individuos”. “Va a ser un partido difícil”, añadió.

Al preguntársele sobre la diferencia de experiencia entre los jóvenes de la selección inglesa y los más maduros de la selección croata, Mandzukic señaló:



“Tal vez tenemos varios jugadores más experimentados, pero también tenemos jugadores jóvenes, es un 50-50 para cada equipo porque ambos merecemos estar en las semifinales”. “Creo que ambos equipos tienen experiencia, así que no creo que haga la diferencia”, dijo Kramaric al respecto.

El delantero croata Mario Mandzukic (der.) reta al centrocampista ruso Aleksandr Golovin durante el partido de los cuartos de final del Mundial entre Rusia y Croacia en el estadio Fisht de Sochi el 7 de julio de 2018. AFP

Si Modric gana el Balón de Oro





“Conozco a Luka en el equipo nacional, pero también a nivel de clubes”, dijo Mandzukic que fue compañero del actual volante del Real Madrid en el Dinamo Zagreb en 2007-2008.



“Trabajó muy bien y muy duro para estar en este nivel, es nuestro capitán, nuestro líder y lo seguimos, y si gana el Balón de Oro, se lo habrá merecido” .

El atacante de la 'Juve' también rindió homenaje a su entrenador, Zlatko Dalic, “muy accesible y muy tranquilo”.



“Creemos en él y, con todo el personal técnico, es una de las razones del éxito de Croacia en el Mundial”, agregó.

La celebración pro-ucraniana



“Fuimos bastante claros sobre el tema, emitimos un comunicado de prensa y no vemos el interés de los jugadores en comentar” sobre la celebración proucraniana del defensor Domagoj Vida dijo el encargado de prensa de la selección balcánica, Tomislav Pacak, quien tomó la palabra en lugar de Madzukic para responder a esa cuestión.



Durante el cuarto de hora abierto a la prensa del entrenamiento croata este lunes, solo había 19 jugadores en la práctica, 17 jugadores de campo y dos porteros.



¿Ausentes? Los dos jugadores sentidos tras el partido de cuartos contra Rusia, el lateral Sime Vrsaljko, el portero Danijel Subasic, además del defensa Dejan Lovren.





