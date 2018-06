México dio la primera sorpresa en el Mundial al derrotar 1-0 a Alemania

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

La selección de México consiguió el domingo 17 de junio de 2018 una importante, histórica y resonante victoria ante Alemania, vigente campeón del Mundo, que engrandece la historia futbolística del conjunto azteca porque es la primera ocasión que derrota a un campeón en la historia de los Mundiales. Un solitario gol de Hirving Lozano (35’) en el estadio Luzhniki coloca de momento, a México como líder del Grupo F.

​

Title



El cotejo arrancó con vértigo y emociones en los primeros 15 minutos. El conjunto mexicano imprimió velocidad al minuto 2 por la banda zurda tras una excelente jugada colectiva e Hirving Lozano remató al arco pero Jérôme Boateng estuvo atento para evitar que el Telstar se cuele al fondo del arco de Neuer. En la réplica, Alemania pudo anotar con un peligroso remate cruzado de Werner tras gran habilitación en profundidad de Kimmich. El balón pasó muy cerca del vertical derecho del arco del ‘Memo’ Ochoa.



México llegó nuevamente al área rival en tres ocasiones al 10, 16 y 19 respectivamente. Héctor Herrera y Héctor Moreno intentaron vulnerar al golero Neuer que atajó con solvencia. La opción más clara fue con ‘Chicharito’ Hernández quien en vez de difinir, decidió regatear en el área.



La respuesta de Alemania fue al 23 con un potente remate de Toni Kroos que probó los reflejos del ‘Memo’ Ochoa bien ubicado en su protería. Pero México que lució muy bien aplicado en el campo de juego llegó a la portería de Manuel Neuer en tan solo tres toques. Al 35, el conjunto azteca robó el balón a Khedira y desde allí, Héctor Moreno habilitó en profundidad para Lozano quien a su vez, cosntruyó una ‘pared’ con ‘Chicharito’ Hernández quien le devolvió el Telstar y Lozano avanzó por izquierda, eludió la marca de Özil y remató con potencia para vencer a Neuer para anotar así el primer gol de México en el Mundial.



Alemania respondió al 39 con un remate de media distancia que exigió al golero ‘Memo’ Ochoa que alcanzó a desviar el esférico que después se impactó en el horizontal para evitar el empate alemán.





Para el segundo tiempo, México, lejos de disminuir las revoluciones mantuvo el ímpetu demostrado en el primer tiempo ante Alemania que lució carente de ideas ofensivas. Al 58, ‘Chicharito’ habilitó a Carlos Vela que no supo definir en lo que pudo ser el 2-0 para México. Recién al 60 Alemania pudo mantener la posesión del balón y en los minutos 67 y 70 inquietó el arco de Ochoa.

Primero Timo Werner no pudo definir dentro del área y después, Marco Reus remató sobre el horizontal.



México que aplicó un sistema ultradefensivo 5-4-1 contó al 77 y 81 con dos opciones al contragolpe con Miguel Layún que se proyectó al ataque, pero en la frontal del área, no pudo definir.



Alemania pudo empatar el cotejo al 89 con un remate potente de Julian Brandt desde la izquierda pero el balón se impactó en el vertical del arco de ‘Memo’ Ochoa, mientras la afición que llenó el estadio Luzhniki cantaba a todo pulmón ‘Canta y no Llores ’

Alemania jugará en la segunda fecha del Grupo E ante Suecia el sábado 23 de junio a las 10:00 (hora de Ecuador) mientras que México jugará ese mismo día ante Corea del Sur a las 13:00 (hora de Ecuador).



El partido fue dirigido por el árbitro de nacionalidad iraní Alireza Faghani.



Lea más noticias del Mundial de Rusia AQUÍ