Rusia despide a decenas de entrenadores de atletismo por casos de dopaje

El viceprimer ministro ruso Vitaly Mutko dijo este viernes 17 de febrero del 2017 que decenas de entrenadores de atletismo fueron despedidos por casos de dopaje.

Estas destituciones tuvieron lugar dentro de la operación de limpieza que Rusia lleva a cabo para conseguir que la Federación Internacional de Atletismo (IAAF) le levante las sanciones que le impiden participar en competiciones internacionales.



“Hemos despedido a decenas de entrenadores que han sido investigados y que han perdido su derecho a trabajar con atletas, que han perdido su estatus”, señaló el viceprimer ministro encargado del deporte en su país.



A principios de este mes de febrero, Mutko aseguró “que muchos entrenadores rusos no sabían cómo trabajar sin dopaje” . Lo dijo después de que la IAAF prolongase la sanción sobre Rusia, que no le permitirá participar en los campeonatos del mundo de este agosto, que se celebrarán en Londres.



Antes ya fue excluida de otros torneos internacionales, como los Juegos Olímpicos de Río 2016, acusada de haber creado una vasta red de dopaje a lo largo de todo el país.



Moscú negó entonces que el gobierno estuviese al tanto de esta trama ilegal y Mutko, que pese al escándalo ascendió de ministro de Deportes a viceprimer ministro, señaló directamente a los entrenadores.



“Los atletas se saltaron las normas y muchos entrenadores no saben trabajar sin dopaje. Es hora de retirarlos”, explicó a la agencia de noticias R-Sport.