Los Ronaldos brillan en el ataque del campeonato Sub 20 de la Concacaf

Los tres nacieron en la época dorada del brasileño Ronaldo Luís Nazario de Lima, uno de los grandes delanteros en la historia del fútbol, y como él, utilizan el dorsal 9, son atacantes y se perfilan como figuras del campeonato Sub 20 de la Concacaf.

Son los Ronaldos de México, Panamá y Haití, quienes en la primera jornada del torneo que se disputa en Costa Rica, han contribuido para que sus equipos debutaran con victoria.



El primero en poner su sello en el torneo fue el mexicano Ronaldo Cisneros, ficha del Santos Laguna, con dos goles que guiaron a su selección a la victoria por 3-0 frente a Antigua el pasado viernes.



Su padre era un fanático del Fenómeno brasileño y por ello le puso su nombre, algo que le agrada muchísimo, pues considera un ídolo al dos veces campeón mundial, según ha dicho el futbolista a medios de su país.



El mexicano cumplió con solvencia el papel que le corresponde como el 9 de su selección: abrió espacios, luchó contra los fuertes defensores de Antigua y aprovechó las dos ocasiones claras de gol de las que dispuso.



Cisneros se perfila como un delantero prometedor para el fútbol de México y de seguro llamará la atención de los caza talentos que suelen mirar este tipo de torneos juveniles.



Otro Ronaldo que brilló fue el haitiano Ronaldo Damus, a quien su entrenador solo le dio media hora de acción, suficiente para demostrar sus buenas condiciones al anotar el quinto tanto en la goleada 5-1 sobre San Cristóbal el sábado, 18 de febrero del 2017.



Damus, espigado y fuerte físicamente, se desmarcó en el área chica y recibió el pase, ante lo que solo tuvo que definir con calidad frente al portero rival.



La jornada triste la tuvo Ronaldo Belgrove, el 7 de San Cristóbal, quien no pudo hacer nada para maquillar un poco el resultado, como tampoco pudo su compañero de ataque Romario Martin, otro que lleva el nombre de un histórico exfutbolista brasileño.



Aunque no tuvo suerte frente a la portería, el panameño Ronaldo Córdoba demostró ser merecedor de portar la 9, sobre todo por el sacrificio físico que desplegó desde el primer tiempo frente a Estados Unidos, cuando su equipo se quedó con un hombre menos por la expulsión de Justin Simons.



Panamá derrotó el sábado a Estados Unidos por 1-0 con un gol de Leandro Ávila, uno de los socios de Ronaldo en ataque.

En contraste, la portería estadounidense era defendida por Jonathan Klinsmann, que lleva el apellido de un histórico del fútbol alemán: su padre Jurgen Klinsmann.



Jonathan tomó un camino totalmente diferente al de su papá, pues su responsabilidad es evitar los goles y no convertirlos, como lo hizo incansablemente Jurgen durante toda su carrera.



En la selección de El Salvador la huella del jogo bonito del Brasil de hace dos décadas se nota con los nombres de los defensas Denilson Vidal y Roberto Carlos Domínguez.



El Roberto Carlos salvadoreño no tendrá una zurda poderosa, pero va muy bien de cabeza y así le dio el triunfo a su equipo sobre Costa Rica el domingo.



La influencia del arte en los nombres de los futbolistas también está presente en el torneo con el 10 hondureño Rembrandt Flores, quien aún no ha podido pintar en la cancha ninguna obra maestra, ya que no jugó en el triunfo de 1-0 sobre Canadá el pasado viernes.