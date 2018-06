Ronaldo, cuarto jugador en marcar en cuatro mundiales

LEA TAMBIÉN

Cristiano Ronaldo se convirtió este viernes, 15 de junio del 2018, en el cuarto jugador de la historia en marcar en cuatro Mundiales consecutivos, al anotar de penal el primer gol contra España en su debut en Rusia-2018.

Los otros históricos en lograr la hazaña son los alemanes Miroslav Klose (16 tantos repartidos entre 2002, 2006, 2010 et 2014) y Uwe Seeler (nueve en 1958, 1962, 1966, 1970) , además del brasileño Pelé (12 redes entre 1958, 1962, 1966 et 1970) .



Cristiano, que también anotó el segundo Portugal poco antes del descanso y luego el tercero cerca del final, dobló ante España su total previo, pues apenas cuenta seis goles en sus cuatro Copas del Mundo (2006, 2010, 2014 et 2018) .