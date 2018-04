Rodrigo Espinoza: ‘Vienen mejores días para el fútbol femenino’

LEA TAMBIÉN

Entrevista a Rodrigo Espinoza, presidente de la Asociación no Amateur de Pichincha

¿Cómo apoyar al fútbol femenino desde su posición en AFNA?

Es uno de los proyectos que me impulsaron para aceptar la presidencia de AFNA. Va a ser complicado que cambiemos los esquemas pero sí podemos dar señales de que es posible hacerlo. He conversado con dirigentes del fútbol femenino, con mucha gente para conocer qué se ha hecho, qué es lo que está pasando y qué se puede hacer. Y ahora tengo claro que se puede hacer mucho.



¿Qué podría hacer?



Tengo como objetivo este año organizar un torneo Sub 17. Los clubes se prepararon para el torneo que se iba a disputar en paralelo con el Campeonato Nacional Apertura y Clausura y luego lo suspendieron. A AFNA pertenecen seis clubes de los 12 de la Serie A. Esperamos poder invitar a clubes de otras provincias, porque mientras más clubes podamos reunir, será mejor. Ya he tenido conversaciones con universidades y empresa privada para que nos ayuden económicamente.



Quiero que AFNA sea un ejemplo de que se puede organizar un torneo bien hecho de fútbol femenino.



¿Tiene fechas?

Aún no, queremos tiempo para hacer un torneo que pueda ser un ejemplo. En este primer semestre del año vamos a organizar eventos en el tema de formación traer una directora técnica o una jugadora; estamos analizando la posibilidad de llevar entrenadores y dirigentes fuera del país. El torneo se realizaría en el segundo semestre, esperemos con ocho clubes y podemos hacer coincidir la final para las fiestas de Quito. Lo ideal es tener un torneo de tres meses de duración.



¿Qué hacer para motivar a la gente y que vea a las chicas jugar?



El fútbol femenino tiene que lograr que más gente lo vea. Las semifinales del torneo Sub 17 que queremos organizar las vamos a jugar un partido en el Atahualpa y el otro en el estadio de Liga. Tenemos que incorporar sus torneos, visibilizarlos al público, porque está claro que hasta ahora ha sido una lucha en solitario y se han encontrado en un camino lleno de barreras.



Ñañas jugará los partidos preliminares de Aucas. ¿Usted podría promover esta idea con los otros clubes?

Los seis clubes femeninos ya han adelantado acuerdos con equipos masculino de Pichincha. Unos tienen las gestiones más adelantadas de otros. Eso va a ayudar al desarrollo del fútbol femenino. Con todas las chicas futbolistas que he hablado, miro la pasión que se encuentra en el fútbol amateur. Ojalá que esa pasión amateur se mantenga cuando se establezca la Liga Profesional femenina.



Con la creación de la Liga Nacional del fútbol masculino debe nacer la Liga femenina?

Yo creo que sí. La Liga de clubes tendrá como Director a un experto de la Liga Española, que está asesorando esta creación. Ellos tienen la Liga de fútbol de hombres y la de mujeres, por eso digo que vienen mejores días para el fútbol femenino. Para el 2019, en Ecuador todos los clubes de la A deben tener su equipo femenino y en dos años más los de la Serie B. Los 24 clubes femeninos no pueden estar inactivos, se debe formar la Liga Femenina.



¿Por qué apoyo al fútbol femenino?



Tuve la suerte de crecer en el seno de un hogar donde se hablaba del empoderamiento de las mujeres, de la igualdad. Mi madre (Lola Villaquirán) fue una de las luchadoras de sus derechos. Para las mujeres no ha sido fácil y desde mi posición quiero que AFNA dé la importancia a los torneos.



Biografía. Nació en Quito el 12 de octubre de 1964. Tiene estudios en Filosofía en la PUCE.



Trayectoria. Dirigente del América. Actualmente presidente de AFNA.