Rodrigo Paz: ‘Hernán Barcos ya es historia pasada’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Rodrigo Paz nació en Tulcán. En la actualidad tiene 84 años.Fue Alcalde de Quito entre 1988 y 1992. También fue Ministro de Finanzas del gobierno de Jaime Roldós y Presidente del Conam, en el gobierno de Fabián Alarcón. Lideró los 4 títulos internacionales de LDU.

¿Planificaron ganar la etapa?



El año pasado tuvimos un mal año, producto de las malas decisiones. Este año acertamos en el DT que queríamos tener desde hace algún tiempo. Con tiempo, planificamos qué refuerzos queríamos y allí está el acierto de Pablo Repetto y de Esteban (Paz) en traer al golero, defensas y otros jugadores. Pasada la mitad del torneo recién nos dimos cuenta que podíamos ganar la etapa.



¿En qué se sostuvo Liga para ganar le etapa?



En un buen técnico, con jugadores que se han superado. No es un equipo que ha jugado técnicamente bonito, pero ha ganado y ha luchado.



¿Repetto ha acertado?



El técnico tiene un buen ojo. No es un hombre conflictivo ni mandón. Pero sabe llegar a los jugadores, los fue convenciendo y reconstruyó un camerino que no funcionaba. Ahora hay un camerino donde todo es alegría y risa.



¿Hernán Barcos se fue bien de Liga?



Se fue… Él tenía una cláusula que se cumplía a finales de junio. Pero él dijo públicamente, y también a nosotros, que se quedaba. Eso nos dio la tranquilidad momentánea, pero inesperadamente llegó una propuesta pasada la etapa. Y lo dejamos libre, pese a que él no cumplió su compromiso.



¿Su salida alteró el plan?



Claro que sí.



¿Barcos era buen líder?



Mejor me callo…, mejor me callo.



¿Por qué?



Prefiero no emitir criterios. Él ya se fue y se acabó.



Hay líderes positivos y negativos, ¿dónde encajaba Barcos?



Hay de todos. Pero él (Barcos) ya es historia pasada. Así que de él prefiero no conversar. Solo que le vaya bien.



¿La salida de Barcos alteró la convivencia del plantel?



No es así. Acabo de reunirme con los jugadores (jueves a las 15:30) y es un grupo muy sólido, sin problemas.



¿Les molestó el pronunciamiento de los futbolistas que les debían dinero?



Claro que molestó. Después tuvimos una reunión a pedido de ellos, en la que estuvieron varios jugadores, creo que ocho. Y empezando por Barcos, ofrecieron disculpas y aceptaron que fue un error. Ante eso la directiva decidió no sancionar, sino dar vuelta a la página.



¿Es cierto que el contrato de Barcos llegaba al millón de dólares anual?



Era muy caro. Mucho de lo que él costaba estaba financiado por algunos hinchas, que ya el año pasado aportaron para su contratación.



El hincha de Liga es impaciente y pide que su equipo juegue bien, ¿qué opina?



El fútbol de ahora es diferente. Antes era de toque, pero ahora es físico, donde los jugadores tienen que estar preparados físicamente. El romanticismo se acabó. El hincha de Liga tiene que ir al estadio para apoyar a su equipo, que no aspire a taquitos ni esas cosas que ya no hay. Y que también aspire a un fútbol práctico y que ganemos.



GolTV adeuda dinero a los clubes, ¿eso puede ser un mal precedente?



Todos esperábamos que sea una relación más fluida, mejor de la que teníamos antes, pero ahora estamos mal porque se atrasaron en los pagos. Yo estoy molesto y espero que esto cambie porque están operando con equivocaciones. A eso se agrega la forma cómo están haciendo los fixtures. Parece que son hechos por enemigos de los clubes al ponernos en horarios inusuales. He leído el contrato y parece que se lo ha hecho solo para una parte, en la que solo hay derechos de un lado y no del otro lado.



¿Se mantiene su posición de irse de Liga?



Sí. Ya es hora. Se termina el convenio, que ha durado casi 20 años. Mi posición es que conviene un cambio.



¿Es irrevocable?



Mi deseo es que otras personas o socios se hagan cargo, pero con responsabilidad.



¿Está de acuerdo que Carlos Villacís se postule a la reelección en la FEF?



Habría que pensar. Esa decisión no es mía, sino de la Comisión de Fútbol.



Ecuador pasa por una crisis en fútbol, ¿se necesita al ‘Bolillo’ Gómez en la Selección?



Le he dado mi opinión a Villacís (Carlos) y es contraria. Yo recomendé en su primera venida a Gómez, pero ahora no es conveniente. Él es un gran motivador, pero no es un planificador. Y eso tiene que cambiar.



¿Qué tipo de entrenador encajaría en el país?



Alguien que sepa de fútbol, que tenga buen ojo y que vaya probando jugadores. Es necesario hacer un plan integral, con una base de educación para los futbolistas, en esta nueva etapa del fútbol.