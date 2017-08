Roberto 'Gato' Garcés se forjó en un barrio del sur

La infancia de Roberto Garcés, futbolista de El Nacional, se escribió en el sur de Quito. En el tradicional barrio de la Pío XII, el futbolista quiteño tuvo sus primeros acercamientos con la pelota.

En el conocido Chacarita, equipo del barrio, dio sus primeros pasos. El ‘Gato’, como le dicen por el color verde de sus ojos, ahora se destaca en el equipo de Tumbaco.



A sus 24 años, Garcés consolidó su carrera en el ‘Nacho’. Pero, antes, estuvo en el Aucas tres años (del 2011 al 2014). Él comenta que uno de los momentos más difíciles fue cuando no lo tomaron en cuenta en el ‘Ídolo’.



En el 2014, ‘Papá’ ascendió a la Serie A, pero los dirigentes lo dejaron fuera del club. Fueron días de angustia. Se fue a probar en el Deportivo Quito, pero tampoco encontró regularidad y no se quedó. Escuchó que había pruebas para futbolistas en el complejo El Sauce, en Tumbaco.



Fueron más de 200 futbolistas y él se quedó entre los elegidos por el DT Eduardo Favaro. “Ha sido complicado, pero todos los días me levanto y peleo por mi familia. Lucho por los sueños. Mi hijo, mi esposa y mis padres han sido un apoyo constante”, dice Garcés, al final del entrenamiento.



En los próximos días, Nicolás Alejandro, el hijo del futbolista cumplirá dos años. Él es la prioridad fuera de las canchas. Después de las prácticas va corriendo a su casa. No quiere perderse el proceso de crecimiento de su hijo, a quien ya le enseñó a pegarle al balón.



Esa ha sido otra motivación para lograr un buen rendimiento en el planteamiento de Favaro.“La regularidad es clave para el futbolista. Hemos tratado de darle continuidad. El grupo está más fuerte que en la primera etapa. Los que han venido siendo titulares y han sido parte de la rotación”, reconoció el técnico Favaro.



Garcés ha participado en 18 partidos en este año. La experiencia que adquirió en las selecciones del colegio Militar Eloy Alfaro y de la Academia Borja 3 también lo pulieron. Durante las prácticas de la semana, el cuerpo técnico probó a Garcés en el medio campo para el juego de hoy contra el Deportivo Cuenca, en el Atahualpa.



El ‘Rojo’ buscará mantener la buena racha en el campeonato. De los últimos seis partidos perdió uno. El objetivo del club es clasificarse a un torneo internacional en el 2018.